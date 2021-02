Biathlon - Mondiaux 2021 : Demandez le programme !

CHAMPIONNATS DU MONDE DE BIATHLON 2021

A Pokljuka (Slovaquie) du 10 au 20 février



Mercredi 10 février : Relais mixte (4x7,5km) à 15h00



Vendredi 12 février : Sprint hommes (10km) à 14h30



Samedi 13 février : Sprint femmes (7,5km) à 14h30



Dimanche 14 février : Poursuite hommes (12,5km) à 13h15



Dimanche 14 février : Poursuite femmes (10km) à 15h30



Mardi 16 février : Individuelle femmes (15km) à 12h05



Mercredi 17 février : Individuelle hommes (20km) à 14h30



Jeudi 18 février : Relais simple mixte à 15h15



Samedi 20 février : Relais femmes (4x6km) à 11h45



Samedi 20 février : Relais hommes (4x7,5km) à 15h00



Dimanche 21 février : Mass-start femmes (12,5km) à 12h30



Dimanche 21 février : Mass-start hommes (15km) à 15h15



La sélection française

Dames

Hommes

Le palmarès français aux championnats du monde 2020 (à Antholz-Anterselva) :

Tableau des médailles

2- France : 8 médailles (3 en or, 2 en argent, 3 en bronze)

Anaïs BESCOND – ARMÉES Morbier Bellefontaine (Massif Jurassien)Justine BRAISAZ–BOUCHET – DOUANES Les Saisies (Savoie)Chloé CHEVALIER – Les 7 Laux (Sports de Neige du Dauphiné)Anaïs CHEVALIER-BOUCHET – DOUANES Les 7 Laux (Sports de Neige du Dauphiné)Julia SIMON – DOUANES Les Saisies (Savoie)Fabien CLAUDE – ARMEES Basse sur le Rupt (Massif des Vosges)Simon DESTHIEUX – ARMÉES Lompnes (Lyonnais et pays de l’Ain)Quentin FILLON MAILLET – DOUANES Grandvaux (Massif Jurassien)Antonin GUIGONNAT – ARMÉES Morzine – Avoriaz (Mont-Blanc)Emilien JACQUELIN – DOUANES Villard de Lans (Sports de Neige du Dauphiné)médaille d'or pour Martin Fourcade sur l'individuelle, Emilien Jacquelin sur la poursuite et le relais masculin, médaille d'argent pour Quentin Fillon Maillet sur le sprint et la mas-start, médaille de bronze pour Martin Fourcade sur le sprint, Emilien Jacquelin sur la mass-start et le relais mixte simple.3- Italie : 4 médailles (2 en or, 2 en argent)4- Russie : 2 médailles (1 en or, 1 bronze)5- Allemagne : 5 médailles (4 en argent, 1 en bronze)...