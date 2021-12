Biathlon - Mass-start du Grand-Bornand (F) : Simon s'abonne aux podiums !

Oeberg fait la différence dans le dernier kilomètre



INTOUCHABLE Elvira Oeberg 🇸🇪



Julia Simon arrache la deuxième place 🇫🇷



Kristina Reztsova prend une belle troisième place 🇷🇺#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/KrDVWo20Ue

COUPE DU MONDE (F) / LE-GRAND-BORNAND (FRANCE)

Classement de la mass-start (12km) - Dimanche 19 décembre 2021

Julia Simon (FRA) à 10"7 (2)

Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 47"9 (3)

Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1'05" (5)

Quatrième podium français sur l'étape du Grand-Bornand ! Et le deuxième pour Julia Simon ! C'est en effet la biathlète sur laquelle on aurait peut-être le moins misé en début de semaine qui s'est le plus mise en valeur. En grande difficulté depuis le début de saison, avec pour seul rayon de soleil la victoire avec le relais à Östersund, la Savoyarde de 25 ans a terminé deuxième de la mass-start, au lendemain de sa deuxième place sur la poursuite. Et comme samedi, c'est encore Elvira Oeberg qui s'est imposée. Auteure d'une faute, la Suédoise n'était que 20eme à la sortie du premier tir, à 27 secondes de sa soeur Hanna, qui avait pris les commandes.Mais le deuxième tir est venu tout chambouler, puisque Hanna Oeberg a commis trois fautes et a laissé la tête du classement à Julia Simon, six biathlètes se tenant alors en huit secondes (Elvira Oeberg 15eme à 44 secondes).Après le troisième tir, c'est Dorothea Wierer qui était en tête, mais avec seulement trois secondes d'avance sur Lisa Theresa Hauser et treize sur Julia Simon (Elvira Oeberg 9eme à 36 secondes). Finalement, c'est le dernier tir qui s'est avéré décisif, avec six concurrentes qui se sont retrouvées en neuf secondes. Simon était alors la dernière Française en lice pour la victoire, mais Elvira Oeberg, deuxième à la sortie du pas de tir derrière Jessica Jislova (la seule auteure d'un sans-faute) a accéléré à un kilomètre de l'arrivée et personne n'a pu la rattraper. La Suédoise remporte la deuxième course de sa carrière et revient à 30 points de la leader de la Coupe du Monde, Marte Olsbu Roeiseland (6eme ce dimanche).La Française monte donc sur le 21eme podium de sa carrière et va presque regretter que la trêve des fêtes arrive car elle est en grande forme. Anaïs Chevalier-Bouchet et Justine Braisaz-Bouchet ont quant à elles terminé 14eme et 15eme. On les retrouvera le 7 janvier du côté d'Oberhof.2-3- Kristina Reztsova (RUS) à 12"1 (2)4- Dorothea Wierer (ITA) à 13"3 (1)5- Jessica Jislova (RTC) à 13"9 (0)6- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 19"3 (2)7- Uliana Nigmatullin (RUS) à 28"2 (1)8- Marketa Davidova (RTC) à 30"1 (2)9- Lisa Theresa Hauser (AUT) à 31"1 (1)10- Hanna Oeberg (SUE) à 40"4 (4)...14-15-...