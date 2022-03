Biathlon - Mass-start d'Otepää (F) : Oeberg était la plus forte, Braisaz-Bouchet septième

Elvira Öberg remporte la mass start d'Otepää ! 🇸🇪👏#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/XPTXQQjvSM

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 12, 2022

Suspense pour le gros globe !

COUPE DU MONDE (F) / OTEPÄÄ (ESTONIE)

Classement final (12,5km) - Samedi 12 mars 2022

Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 15"2 (3)

Chloé Chevalier (FRA) à 58"6 (1)

Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 1'12"6 (4)

Anaïs Bescond (FRA) à 2'16 (5)



Julia Simon (FRA) à 4'58 (5)

L'avant-dernière mass-start de l'année est pour... Elvira Oeberg ! La Suédoise de 23 ans a remporté sa quatrième course de la saison en Coupe du Monde, ce samedi à Otepää en Estonie. Au terme des 12,5 kilomètres, elle a devancé Denise Herrmann et Marte Olsbu Roeiseland. Pas moins de vingt filles ont réussi un sans-faute sur le premier tir et se tenaient donc dans un mouchoir de poche, Roeiseland devançant alors E.Oeberg de trois secondes et demie et Franziska Preuss de quatre et demie. Mais le deuxième tir a permis un petit écrémage, et Roeiseland, Linn Persson et Preuss se sont alors retrouvées dans la même seconde, pendant qu'E.Oeberg commettait une erreur et ressortait du pas de tir en onzième position. A l'issue du troisième tir, ce sont les Allemandes et les Suédoises qui occupaient les cinq premières places, Preuss comptant alors une belle avance de quatorze secondes sur E.Oeberg, revenue en boulet de canon.Sortie avec un peu plus de deux secondes d'avance sur Roeiseland et Persson, la Suédoise n'a pas été inquiétée dans les derniers kilomètres et décroche donc la septième victoire de sa carrière.Suite à cette victoire, Elvira Oeberg revient à trois points de Dorothea Wierer en tête de la Coupe du Monde de mass-start, et à 82 points de Marte Olsbu Roeiseland au classement général. Les trois dernières courses, la semaine prochaine à Oslo, seront donc déterminantes pour l'attribution du gros globe. Du côté des Françaises, cette course ne restera pas dans les annales, avec une seule Bleue finissant dans le Top 10.Les sœurs Chevalier finissent dans le Top 20, alors que Julia Simon a terminé avant-dernière, avec cinq minutes de retard et cinq fautes. Dimanche, c'est le relais mixte qui sera au menu.2- Denise Herrmann (ALL) à 4"5 (2)3- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 4"8 (1)4- Linn Persson (SUE) à 5"9 (1)5- Franziska Preuss (ALL) à 8"1 (1)6- Vanessa Voigt (ALL) à 13"8 (0)7-8- Tiril Eckhoff (NOR) à 17"4 (2)9- Hanna Oeberg (SUE) à 27"1 (2)10- Marketa Davidova (RTC) à 40"4 (2)...13-17-23-29-...