Biathlon - Mass-start d'Oslo (F) : Braisaz-Bouchet s'impose et décroche le petit globe de cristal !

✅Le titre olympique sur la mass start

✅la mass start d'Oslo

✅le petit globe de la mass start



Justine Braisaz-Bouchet est extraordinaire, victoire de la Française sur la piste d'Holmenkollen ce dimanche 🇫🇷🏆 Anaïs Bescond, qui a terminé 28eme de sa toute dernière course avant d'être aspergée de champagne par ses coéquipières sur la ligne. Place à la fête désormais !



COUPE DU MONDE (F) / MASS-START D'OSLO (NORVEGE)

Classement final (12,5km) - Dimanche 20 mars 2022

1- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) en 35'20"8 (2 fautes)

2- Franziska Preuss (ALL) à 7"8 (2)

3- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 8"6 (2)

4- Linn Persson (SUE) à 13"6 (2)

5- Elvira Oeberg (SUE) à 13"7 (2)

6- Ingrid Tandrevold (NOR) à 14"1 (2)

7- Denise Herrmann (ALL) à 14"5 (3)

8- Lisa Theresa Hauser (AUT) à 15"4 (1)

9- Janina Hettich (ALL) à 15"6 (0)

10- Vanessa Voigt (ALL) à 45" (1)

...

16- Julia Simon (FRA) à 1'34"3 (1)

21- Chloé Chevalier (FRA) à 1'55"2 (2)

24- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 2'46"8 (6)

28- Anaïs Bescond (FRA) à 3'24"2 (6)

...

Tessa Worley a remporté le petit globe du slalom géant au bout du suspense après un scénario dingue, mais que dire de Justine Braisaz-Bouchet ! La biathlète de 25 ans s'est elle aussi couverte de cristal, sur la mass-start, après un incroyable suspense ! La championne olympique en titre a remporté la dernière mass-start de la saison, à Oslo, et après avoir franchi la ligne d'arrivée, elle devait alors espérer qu'Elvira Oeberg ne termine pas dans le Top 4 pour lui chiper le petit globe.Cette grosse erreur tactique des Suédoises (Persson n'avait rien de spécial à jouer ce dimanche) fait le bonheur du clan français et de Justine Braisaz, qui s'offre le premier petit globe de sa carrière et clôt ainsi une magnifique saison teintée d'or et de cristal.