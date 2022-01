Biathlon - Mass-start d'Antholz-Anterselva (F) : Un podium pour Chevalier-Bouchet

Chevalier-Bouchet doublée dans le dernier tour



Voici le très beau podium de cette mass start à Antholz 😍👏

🥇🇮🇹 Dorothea Wierer

🥈🇧🇾 Dzinara Alimbekava

🥉🇫🇷 Anaïs Chevalier-Bouchet



Prochaine étape : #Beijing2022 #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/ihDnzbwp81



— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 23, 2022

COUPE DU MONDE (F) / MASS-START D'ANTHOLZ-ANTERSELVA (ITALIE)

Classement final - Dimanche 23 janvier 2022

Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 11"6 (1)

Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 24"8 (4)



Julia Simon (FRA) à 1'03"4 (4)

Anaïs Bescond (FRA) à 1'21"5 (4)

Chloé Chevalier (FRA) à 1'26"3 (3)

Troisième podium de la saison pour Anaïs Chevalier-Bouchet ! Deuxième du sprint et troisième de la poursuite à Östersund, la biathlète française a pris la troisième place de la mass-start d'Antholz-Anterselva, dernière épreuve de Coupe du Monde avant les Jeux Olympiques de Pékin. Absente de l'individuel et du relais afin de se reposer, Chevalier-Bouchet avait assez de fraicheur ce dimanche pour monter sur le 34eme podium de sa carrière, en ne commettant qu'une seule faute au tir au terme des 12,5 kilomètres. Cette mass-start a mis du temps à se décanter.Après le deuxième tir, quatre Bleues figuraient dans le Top 10, toujours mené par Julia Simon, et Wierer, auteure de sa deuxième faute, était 17eme. Le troisième tir a vu un changement de scénario, puisque c'est Anaïs Chevalier-Bouchet (qui avait commis une faute au premier tir) qui a pris la tête, devant Tiril Eckhoff et Dorothea Wierer, revenue de nulle part.La Française était toujours en tête après le dernier tir, avec cinq secondes d'avance sur Wierer et 11 et demie sur Dzinara Alimbakava. Mais dans le dernier tour, elle n'a rien pu faire face à l'Italienne et à la Biélorusse et doit donc se contenter de la troisième place et laisser la victoire à Wierer, auteure d'une très belle remontada et qui signe la quinzième victoire de sa carrière.Anaïs Bescond, qui avait confié samedi après le relais avoir "des jambes comme des poteaux" et ne se faire aucune illusion pour la mass-start, a fini treizième. Suite à cette course et ce quinzième podium pour l'équipe de France féminine cette saison, Marte Olsbu Roeiseland reste en tête du classement général (Braisaz-Bouchet 7eme), et Dorothea Wierer est en tête du classement de la mass-start (Simon 3eme).2- Dnizara Alimbekava (BIE) à 3"7 (1)3-4- Kristina Reztsova (RUS) à 22"8 (2)5-6- Tiril Eckhoff (NOR) à 28" (2)7- Vanessa Vogt (ALL) à 35"8 (0)8- Uliana Nigmatullina (RUS) à 42"5 (1)9- Alina Stremous (MOL) à 49"6 (2)10-...13-16-...