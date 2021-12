Biathlon : Kuehn remporte le sprint d'Hochfilzen, Jacquelin et Fillon-Maillet dans le Top 10

Quand Johannes Kuehn déjoue tous les pronostics. L'Allemand, qui n'avait encore jamais gagné d'épreuve de Coupe du Monde, a profité ce jeudi sur le sprint d'Hochfilzen (Autriche) de la défaillance de tous les favoris (aucun n'a réussi de 10 sur 10 et Johannes Boe a dû se contenter de la... 29eme place) pour débloquer son compteur, à 30 ans (108eme départ en Coupe du monde), et s'offrir du même coup la plus belle victoire de sa carrière. Le biathlète chevronné qui avait débuté la saison en IBU Cup (l'antichambre de la Coupe du Monde) s'est imposé sur la neige autrichienne en dépit d'une erreur au tir. Connu pour sa vitesse sur les skis, Kuehn, venu en voisin (il réside à Ruhpolding) a fait honneur à sa réputation et fait preuve d'un grand sérieux sur le pas de tir (malgré cette faute) pour damer le pion à deux autres concurrents qui ne s'attendaient pas forcément à terminer sur le podium sur ce sprint : le Suédois Martin Ponsiluoma, pourtant champion du monde en titre sur la spécialité, et le Biélorusse Anton Smolski. Ce dernier, qui n'avait jamais fait mieux que 14eme dans la catégorie, signe lui aussi son meilleur résultat, ainsi que son premier podium, inédit sur le circuit. Il a de surcroît été l'un des seuls vendredi (son compatriote Dzmitry Lazouski, 9eme, y est lui aussi parvenu) à finir ce sprint avec un sans-faute.

Nouvelle cérémonie des fleurs pour Jacquelin

Le Russe Alexander Loginov (une faute) et le Norvégien Tarjei Boe (une faute également) complètent le Top 5, tandis qu'Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, qui ne se quittent plus (ils avaient terminé deuxième et troisième sur le sprint d'Östersund), finissent une fois de plus dans le Top 10. Le premier, 6eme avec une seule faute au tir et très régulier depuis le début de l'hiver, s'offre même une nouvelle cérémonie des fleurs (sa quatrième et la quinzième pour les Français depuis le début de la saison), avec fait rare : six concurrents de six nationalités différentes. Quentin Fillon Maillet, 7eme, se classe juste derrière son compatriote. Très bon en ski, "QFM" peut regretter ses deux erreurs au tir debout, qui lui coûtent assurément le podium, lui qui s'est pourtant fixé cette année d'aller chercher le cent pour cent au tir autant que possible. C'est raté pour cette fois, mais nos deux Bleus devraient de nouveau être à l'honneur samedi lors de la poursuite, qui s'annonce d'ores et déjà très serrée.



COUPE DU MONDE (H) / SPRINT D'HOCHFILZEN (AUTRICHE)

Classement final - Vendredi 10 décembre 2021

1- Johannes Kuehn (ALL) en 26'05” (1 faute au tir)

2- Martin Ponsiluoma (SUE) à 14”3 (1)

3- Anton Smolski (BLR) à 20”5 (0)

4- Alexander Loginov (RUS) à 22” (1)

5- Tarjei Boe (NOR) à 23” (1)

6- Emilien Jacquelin (FRA) à 23”6 (1)

7- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 24”9 (2)

8- Philipp Nawrath (ALL) à 39”8 (2)

9- Dzmitry Lazouski (BLR) à 40”4 (0)

10- Eduard Latypov (RUS) à 41”4 (2)

...

15- Fabien Claude (FRA) à 51”8 (2)

23- Simon Desthieux (FRA) à 1'01”1 (3)

31- Antonin Guigonnat (FRA) à 1'18"5 (2)

41- Eric Perrot (FRA) à 1'38"6 (2)

...