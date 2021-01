Biathlon - Individuelle d'Antholz-Anterselva (H) : Un podium sur le fil pour Fillon Maillet

COUPE DU MONDE (H) / ANTHOLZ-ANTERSELVA (ITALIE)

Classement de l'individuelle (20km) - Vendredi 22 janvier 2021

1- Aleksandr Loginov (RUS) e, 48'41"8 (0 faute)

2- Sturla Laegreid (NOR) à 58"5 (2)

3- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 1'10"6 (2)

4- Lukas Hofer (ITA) à 1'10"7 (2)

5- Anton Dudchenko (UKR) à 1'10"9 (0)

6- Martin Ponsiluoma (SUE) à 1'18"1 (2)

7- Vetle Christiansen (NOR) 1'22"2 (2)

8- Simon Eder (AUT) à 1'25"2 (1)

9- Erlend Bjontegaard (NOR) à 1'50"4 (2)

10- Johannes Boe (NOR) à 1'56"4 (4)

...

21- Simon Desthieux (FRA) à 2'55"4 (3)

22- Antonin Guigonnat (FRA) à 3'08"5 (3)

25- Emilien Jacquelin (FRA) à 3'22"7 (4)

54- Fabien Claude (FRA) à 5'16"2 (5)

80- Emilien Claude (FRA) à 7'19"3 (5)

...