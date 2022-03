Biathlon (H) : Fillon Maillet remporte sa 10eme victoire de la saison et se rapproche encore un peu plus du gros globe

Le petit globe du sprint attendra

BIATHLON - COUPE DU MONDE / SPRINT D'OTEPAA (H)

Jeudi 10 mars 2022

Quentin Fillon Maillet (FRA) en 22'27”4 (0 faute au tir)



Fabien Claude (FRA) à 34”2 (0)

Simon Desthieux (FRA) à 49”9 (1)



Antonin Guigonnat (FRA) à 1'00”9 (0)

Emilien Jacquelin (FRA) à 1'27”6 (4)

Eric Perrot (FRA) à 1’44’’3 (1)

Classement général de la Coupe du Monde

Quentin Fillon Maillet (FRA) 756 points

Emilien Jacquelin (FRA) 582

Classement de la Coupe du Monde de sprint (à venir)

Quentin Fillon Maillet (FRA) 288 points

Emilien Jacquelin (FRA) 263

Quentin Fillon Maillet touche au but. En état de grâce cette saison, le Jurassien est promis depuis plusieurs semaines à son tout premier gros globe de cristal.Encore parfait au tir (10 sur 10) mais excellent sur les skis également,pour celui qui avait fait le doublé sprint-poursuite à Kontiolathi la semaine dernière (il n'y a pas de poursuite de programmées sur la neige estonienne ce week-end). Une grand première pour le successeur de Martin Fourcade dans le coeur des supporters français comme au sommet de son sport, puisqu'ilRessorti du dernier pas de tir avec trois secondes de retard sur le Norvégien Sturla Laegreid, deuxième avec un sans-faute au tir comme onze des quinze premiers ce jeudi en Estonie, le Français a ainsi passé la ligne avec sept secondes d'avance sur son rival. Et comme son dauphin au classement et compatriote Emilien Jacquelin est passé au travers (32eme, avec 6 sur 10 au tir), le dossard rouge français profite de ses soixante points supplémentaires venus s'ajouter jeudi à son compteur pourDéjà en possession du petit globe de la poursuite (pour la première fois de sa carrière également), le grand malheureux des Jeux de Pyeongchang en 2018 devra en revanche patienter avant de s'offrir peut-être également celui du sprint. Cela serait déjà le cas si Sebastian Samuelsson avait terminé au-delà de la 21eme place, mais le Suédois (8 sur 10), toujours deuxième mais décramponné néanmoins par le natif de Champagnole, a terminé 18eme. Fabien Claude en revanche finit dans le Top 10 (9eme avec 10 sur 10 également). Il est le deuxième Français du jour, loin néanmoins derrière l'immense champion qu'est devenu Fillon Maillet.2- Sturla Holm Laegreid (NOR) à 7”2 (0)3- Benedikt Doll (ALL) à 11”1 (0)4- Vetle Sjastad Christiansen (NOR) à 16”3 (0)5- Roman Rees (ALL) à 29”6 (0)6- Vytautas Strolia (LIT) à 30”1 (0)7- Erik Lesser (ALL) à 30”8 (1)8- Benjamin Weger (SUI) à 31”9 (0)9-10- Tarjei Boe (NOR) à 34”5 (0)...15-19-32-38-Sebastian Samuelsson (SUE) 541Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) 4915- Sturla Holm Laegreid (NOR) 489Sebastian Samuelsson (SUE) 269Johannes Kuehn (ALL) 200Alexandr Loginov (RUS) 200