Biathlon - Grand-Bornand (F) : Roeiseland remporte le sprint devant Bescond

« Ça me fait super plaisir cette course », Anaïs Bescond revient sur sa course

Simon brille aussi



COUPE DU MONDE (F) / SPRINT DU GRAND-BORNAND

Classement final (7,5km) - Jeudi 16 décembre 2021

1- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) en 20'22”0 (0 faute)

2- Anaïs Bescond (FRA) à 15”4 (0 faute)



13- Julia Simon (FRA) à 47”9 (2)

25- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 1'06”9 (1)

31- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1'13”2 (3)

64- Chloé Chevalier (FRA) à 2'08”8 (3)

93- Caroline Colombo (FRA) à 3'30”1 (4)

Pour le retour de la Coupe du monde dans la station française deux ans plus tard,Déjà deuxième de la poursuite à Östersund (Suède), le 4 décembre dernier,, et ce à deux mois du coup d'envoi des Jeux de Pékin dont elle sera assurément l'une de nos représentantes les plus attendues. Malgré le bouillant soutien des spectateurs locaux qui étaient venus se masser au bord de la piste bornandine pour encourager les Françaises, Bescond ne pouvait pas espérer mieux toutefois que cette deuxième place. Comme Roeiseland, la Normande a réussi un sans-faute au tir (10 sur 10). Elle n'a rien non plus à se reprocher sur les skis, puisqu'elle a terminé dans la même seconde que la plus que jamais leader du classement général.Aucune amertume pour Bescond pour autant à l'arrivée.« Je suis super contente de ma course. J’en laisse un petit peu, mais je ne suis pas allée sur l’anneau de pénalité, ce qui est très bien. En plus dans une superbe ambiance, ça me fait super plaisir et ça me fait quelque chose en plus ». Bescond, uniquement battue par uneet a remporté jeudi sa douzième course en carrière, peut également se féliciter d'avoir su résister à Elvira Oeberg. La jeune pépite suédoise a commis deux fautes au tir mais elle s'est une nouvelle fois montré plus rapide que tout le monde sur les skis etsur la plus jeune des deux soeurs (Hanna termine dixième). Entame idéale également pour Julia Simon, 13eme (8 sur 10 au tir).On appelle cela l'effet "Grand-Bo".3- Elvira Oeberg (SUE) à 16”1 (2)4- Lisa Theresa Hauser (AUT) à 24”9 (0)5- Kristina Reztsova (RUS) à 26”7 (1)6- Dzinara Alimbekava (BIE) à 34”7 (1)7- Hanna Sola (BIE) à 37”8 (2)8- Linn Persson (SUE) à 39”9 (0)9- Mari Eder (FIN) à 41”710- Hanna Oeberg (SUE) à 42”4 (2)...