Biathlon : Fin de saison pour Johannes Boe

Johannes Boe va prendre un peu de recul. Dominateur en biathlon depuis quelques saisons maintenant, le Norvégien a annoncé ce lundi, via la Fédération norvégienne, qu'il mettait un terme à sa saison pour faire une longue pause dans sa carrière. Quintuple médaillé (dont quatre titres olympiques) lors des Jeux d'hiver 2022 à Pékin, celui qui aura 29 ans en mai prochain a visiblement ressenti le besoin de dire stop pendant quelque temps pour ensuite mieux revenir. Papa d'un petit Gustav depuis janvier 2020, le natif de Stryn va ainsi pouvoir souffler un peu après des belles années, dont entre autres les trois derniers globes de cristal en biathlon. De ce fait, Boe va manquer les trois dernières manches de la Coupe du monde 2022 ces prochaines semaines. L'intéressé ne sera donc pas présent à en Finlande à Kontiolahti (3-6 mars), en Estonie à Otepää (10-13 mars) et enfin lors des finales sur ses terres à Oslo (17-20 mars).

Boe déjà focalisé sur les JO 2026

« À la fois physiquement et mentalement, cette saison et la précédente ont été très difficiles à cause de la pandémie et de la préparation des Jeux d'hiver 2022 à Pékin. Depuis les JO 2018, je n'ai pas trouvé de place pour faire une longue pause. J'ai décidé de la prendre maintenant de façon à être prêt et super motivé dans les quatre prochaines années menant aux Jeux Olympiques en 2026 », a-t-il notamment confié dans un communiqué pour justifier sa décision. Actuellement en 5eme position avec 440 points, le Norvégien semblait d'ores et déjà distancé dans la course au gros globe de cristal cette saison. De son côté, Quentin Fillon Maillet semble le principal bénéficiaire de cette annonce, lui qui domine actuellement le classement de la Coupe du monde (1er, avec 636 unités), devant son compatriote Emilien Jacquelin (501) et Tarjei Boe, le frère de Johannes, qui compte pour l'heure 486 points. Après ses cinq médailles olympiques à Pékin, "QFM" semble plus que jamais proche d'un premier sacre au général dans quelques semaines.