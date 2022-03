Simon en mode TGV



UNE VICTOIRE DE PLUS AUJOURD'HUI ! 🐓🇫🇷💪

La Biathlète Julia Simon s'impose pour la première fois sur un format Sprint à Otepää !

📷 Nordic Focus pic.twitter.com/PE2rWnk4NF

— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) March 11, 2022

COUPE DU MONDE (F) / SPRINT D'OTEPÄÄ (ESTONIE)

Classement final (7,5km) - Vendredi 11 mars 2022

Julia Simon (FRA) en 20'45”8 (1 faute au tir)

Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 24”6 (1)







Chloé Chevalier (FRA) à 44” (1)

Anaïs Bescond (FRA) à 1'00”5 (2)

Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1'48”7 (5)



Paula Botet (FRA) à 1'54”8 (1)

La neige d'Otepää porte chance aux Bleus. Au lendemain du nouveau succès de Quentin Fillon Maillet (le troisième de suite pour le Jurassien, qui devrait décrocher samedi son premier gros globe de cristal),, elle qui regrettait encore cette semaine de se diriger vers une saison blanche alors qu'elle était montée deux fois sur la plus haute marche du podium l'hiver dernier. A la veille d'une mass start dont elle s'inscrit naturellement avant l'heure comme l'une des principales favorite après ce succès de vendredi,, troisième pour la première fois de sa carrière. "J'ai fait les efforts au bon moment et c'est récompensé, je suis bien contente", savourait après-coup sur La Chaîne L'Equipe Simon, qui savait qu'elle devait terminer très fort pour conserver son maigre avantage sur Voigt, moins rapide qu'elle sur les skis. Un message parfaitement reçue par la Tricolore, qui a signé un dernier tour de folie (troisième temps de ski à l'arrivée) qui lui a permis de reprendre du temps sur toutes ses rivales aux deux intermédiaires et reléguer à l'arrivée l'Allemande à onze secondes. Quel début de week-end pour l'équipe de France !2- Vanessa Voigt (ALL) à 11” (0)3- Karoline Knotten (NOR) à 12”8 (0)4- Denise Herrmann (ALL) à 16”1 (1)5- Ingrid Tandrevold (NOR) à 21”9 (1)6- Hanna Oeberg (SUE) à 23” (1)7-8- Elvira Oeberg (SUE) à 33"5 (2)9- Lisa Theresa Hauser (AUT) à 34”2 (1)10- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 35”5 (2)...13-16-32-34-