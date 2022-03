Biathlon (F) : Bescond arrête

Trois médailles ramenées de Pyeonchang



A quelques heures du départ du dernier sprint de la saison, je dois vous annoncer que ce sera aussi le dernier de ma carrière.

Hé oui, "toutes les bonnes choses ont une fin". Ce printemps, je vais ranger ma carabine et je elle va me manquer... https://t.co/xTUxISGfya pic.twitter.com/zezf1HGpDY

— Anais Bescond (@BescondAnais) March 18, 2022

La Jurassienne n'ira pas plus loin que la mass start d'Oslo, dimanche. Sur son site officiel, la biathlète française a annoncé à quelques minutes de s'élancer pour son tout dernier sprint en carrière, ce vendredi sur la neige norvégienne, qu'elleComme son coéquipier en équipe de France Simon Desthieux, qui prendra lui aussi sa retraite dimanche, Bescond a elle aussi décidé de raccrocher maintenant. "A quelques heures du départ du dernier sprint de la saison, je dois vous annoncer que ce sera aussi le dernier de ma carrière. Hé oui, toutes les bonnes choses ont une fin", révèle "Nanasse", sans cacher que la décision n'a pas été facile à prendre pour autant. "Je vous assure que ma carabine va me manquer", avoue la native d'Aunay-sur-Odon (Calvados), qui précise comme on pouvait le penser qu'elle "ne souhaite pas faire la saison de trop"."Je serai émue dans les prochains jours en portant mes derniers dossards sur ce site d'Oslo qui m'a vu débuter en Coupe du monde", poursuit celle qui a connu assurément son heure de gloire lors des Jeux de Pyeongchang en 2018, où elle avait décroché ses trois seules médailles olympiques : sur la poursuite (bronze), le relais (bronze) et le relais mixte, avec à la cléBescond a déchanté en revanche cet hiver à Pékin (aucune médaille, meilleur résultat : sa sixième place sur le relais). Un échec qui a probablement fortement pesé dans le désir de la FrançaiseDans ses rêves les plus fous, "Nanasse" s'est vu grimper sur la boîte une troisième fois pour ses adieux, dimanche en Norvège. Elle ne pourrait rêver plus belle sortie.