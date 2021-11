La première grande dame de la saison se nomme Marketa Davidova (24 ans). Pour la reprise de la Coupe du monde de biathlon, ce samedi à Östersund, la Tchèque a écrasé toute la concurrence à l'occasion de la première course, l'individuel dames 15km. Seule de toutes les favorites à réussir un 20 sur 20 au tir en dépit des conditions pas évidentes et en particulier un vent très complexe, Davidova relégué toutes ses rivales à plus d'une minute. L'Autrichienne Lisa Theresa Hauser, deuxième de cet individuel avec une seule faute au tir pour elle, termine ainsi à une minute et 17 secondes de la Tchèque, parfaite sur les quatre pas de tir mais également très bonne sur les skis (huitième temps), elle qui a encore avoué ce samedi après sa démonstration sur la neige suédoise qu'elle devait encore s'améliorer carabine en main, l'héroïne de ce premier rendez-vous avant même qu'elle manque toujours de confiance au tir.

Les Françaises à l'envers

Ses concurrentes, toutes assommées les unes après les autres par la seule biathlète à avoir signé un sans-faute sur cet individuel avec l'Allemande Anna Weidel, 9eme du classement final, la Chinoise Zhang (16eme) et l'Estonienne Lehtla (46eme) ont dû en rire étant donné le show réussi par la championne du monde en titre de la spécialité devant un public suédois venu en masse. Il a pu assister à l'énorme défaillance groupée des Françaises. Les cinq Tricolores en lice Anaïs Bescond, Justine Braisaz-Bouchet, Chloé Chevalier, Anaïs Chevalier-Bouchet et Julia Simon pouvaient difficilement imaginer pires débuts. A elles cinq, nos représentantes ont ainsi commis la bagatelle de... 25 fautes au tir, dont six pour la seule Julia Simon, qui a matérialisé parfaitement le cauchemar vécu samedi par des Bleues totalement incapables de s'adapter au vent qui soufflait sur le pas de tir. A l'arrivée, la Française qui s'en est le mieux sortie sur cette première course de la saison termine 28eme, à près de quatre minutes de Davidova et avec un 16 sur 20 au tir uniquement. Il s'agit d'Anaïs Bescond. Et, évidemment, elle ne s'en réjouira pas.



BIATHLON / INDIVIDUEL D'ÖSTERSUND (F)

Classement final - Samedi 26 novembre 2021

1- Marketa Davidova (RTC) en 42'43"5 (0 faute au tir)

2- Lisa Theresa Hauser (AUT) à 1'17"7 (1)

3- Denise Herrmann (ALL) à 1'23 (1)

4- Dzinara Alimbekava (BLR) à 1'46 (2)

5- Uliana Nigmatullina (RUS) à 2'04 (1)

6- Emma Lunder (SUE) à 2'05"2 (1)

7- Emilie Kalkenberg (NOR) à 2'25 (1)

8- Kristina Reztsova (RUS) à 2'27"7 (1)

9- Anna Weidel (ALL) à 2'28"6 (0)

10- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 2'38"01 (3)

...

28- Anaïs Bescond (FRA) à 3'49"7 (4)

38- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 4'28"8 (5)

48- Chloé Chevalier (FRA) à 5'16"3 (5)

52- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 5'30"2 (5)

72- Julia Simon (FRA) à 6'07"8 (6)

…