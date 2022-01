Biathlon - Coupe du Monde (H) : Emilien Jacquelin vit un rêve

Un lutte entre Jacquelin et Fillon Maillet pour le gros globe ?

Reporté de 24 heures en raison des conditions météo, le sprint masculin d’Oberhof (Allemagne) se disputera bien vendredi, et pour la troisième fois cette saison, après Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet, c’est un Français qui portera le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. En remportant la mass-start du Grand-Bornand le 19 décembre, Emilien Jacquelin s’est assuré de passer les fêtes en tête du classement, et revêtir le maillot jaune représente un véritable rêve pour le biathlète de 26 ans : «Le porter c’est une énorme fierté, mais pas la finalité. Alors demain je vais profiter, et essayer de faire honneur à ce dossard », a tweeté Jacquelin.Blessé au poignet durant l’intersaison, le Grenoblois revient de loin et ne visait d’ailleurs pas le classement général de la Coupe du Monde cette saison, préférant se concentrer sur la quête d’une médaille olympique à Pékin en février. « Le dossard jaune, c’est chouette mais il ne faut pas que je m’enflamme. Je ne peux pas dire que je m’en moque, c’est une réelle fierté mais je serai pleinement fier de moi si j’ai une médaille aux Jeux. Depuis la blessure, il n’y a pas un jour sans que j’y pense. C’est ce qui me motive, j’ai envie que l’histoire se finisse là-bas », confie Jacquelin au Dauphiné. Avec six podiums en onze courses cette saison, et seulement des Top 10 si l’on exclut sa 35me place sur l’individuelle d’Östersund en ouverture, Emilien Jacquelin compte deux points d’avance sur Quentin Fillon Maillet et 24 sur le Norvégien Vetle Christiansen alors qu’il reste encore six étapes. Remporter la Coupe du Monde cette année n’est pas son objectif principal, mais cela reste dans un coin de sa tête tout de même. «Si ça se passe bien sans forcément y penser, je ne vais pas me prendre la tête avec le général, y mettre plus d’énergie, y accorder plus d’importance. Mais être en tête du classement général, je ne peux pas dire que je m’en moque », confie-t-il à Eurosport. Alors que Johannes Boe semble en retrait cette saison (le Norvégien est concentré à 100% sur les JO), deux Français pourraient bien se tirer la bourre jusqu’au bout pour le globe de cristal. Finalement, la succession de Martin Fourcade ne sera peut-être pas aussi difficile que prévu…