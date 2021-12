Biathlon - Coupe du Monde (F) : Eckhoff rentre en Norvège

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent décidément pas pour Tiril Eckhoff. L'an dernier, la biathlète norvégienne avait survolé la Coupe du Monde de biathlon féminin, en remportant son tout premier gros globe de cristal, avec pas moins de treize courses remportées. En ce début de saison, c'est bien plus compliqué pour la sportive. En effet, en sept courses déjà disputées, la Norvégienne n'a jamais fait mieux que sixième. Quant aux autres courses, elle a terminé, à chaque fois, au-delà du Top 10 final et même souvent particulièrement loin des meilleures. Encore ce jeudi, du côté du Grand-Bornand situé dans le département de la Haute-Savoie, Tiril Eckhoff, auteur d'un triplé dans les Aravis lors de l'année 2019, n'a pris que la onzième place finale du sprint.

Eckhoff pense aux Jeux

Et ce vendredi matin, via son compte Instagram officiel, la championne a annoncé avoir pris une décision radicale. En effet, la biathlète va quitter le village haut-savoyard et rentrer directement en Norvège et ne participera donc pas aux dernières courses prévues au programme dans la station française, ce week-end. « Mon corps n'a pas fonctionné de manière totalement optimale, alors je rentre chez moi pour retrouver la forme. je veux être mieux préparée pour ce qui se passera plus tard cet hiver », a-t-elle ainsi notamment déclaré. Pas au mieux, Tiril Eckhoff n'en oublie donc pas le plus gros rendez-vous de cette saison 2021-22, à savoir les Jeux d'hiver 2022 de Pékin en Chine. Après un début de saison aussi compliqué, la Norvégienne ne va pas devoir trop tergiverser pour trouver la solution.