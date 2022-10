Biathlon : Claude remporte le titre de la poursuite, Fillon Maillet et Jacquelin en échec

Samse Biathlon Summer Tour : Jour de POURSUITE, et jour de revanche pour @Clmb25 et @fabien_claude1 sacrés Champions de France 2022 - Trophée @Caisse_Epargne de la spécialité à Arçon !

Fillon Maillet et Jacquelin en échec

Belle surprise ce dimanche à Arçon. Alors que la Coupe du Monde sera lancée le 29 novembre prochain à Kontiolahti, la crème du biathlon français et quelques têtes d’affiche internationales s’étaient donné rendez-vous dans le Gers pour les championnats de France. En conclusion des épreuves, la poursuite a vu Fabien Claude aller chercher le titre national sur les pistes du Stade Florence-Baverel. Seulement 13eme à l’occasion du sprint, remporté ce samedi par Oscar Lombardot devant Eric Perrot et Florent Claude, le natif d’Epinal a été en mesure de remonter dans le peloton, grâce notamment à une belle précision au tir, pour remporter la médaille d’or. Alors que l’Allemand Benedikt Doll a pris la deuxième place, c’est le jeune Martin Bourgeois-République qui a pris l’argent devant Oscar Lombardot. Le biathlète de 23 ans est une promesse pour l’avenir, lui qui a été brillé chez les juniors avec un titre mondial sur l’individuel en 2019.Déjà en difficulté au tir sur le sprint, dont il avait pu prendre la cinquième place, Quentin Fillon Maillet l’a été une nouvelle fois ce dimanche sur la poursuite. Avec un total de huit fautes sur cette épreuve, le tenant du gros Globe de Cristal de la Coupe du Monde de biathlon a dû se contenter de la sixième place à un peu plus d’une minute et demie de Fabien Claude. Emilien Jacquelin, quant à lui, a fait à peine mieux que son chef de file avec la sixième place sur la ligne d’arrivée. Après un début de course intéressant, les quatre fautes concédées sur le dernier passage face aux cibles a été fatal pour ses ambitions. Si ces résultats ne sont pas une indication en vue du début de la saison de Coupe du Monde dans un mois et demie, la préparation n’est pas encore terminée et du travail reste à faire pour que « QFM » puisse lancer la défense de son Globe de Cristal dans les meilleures conditions.