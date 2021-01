Biathlon - Championnats du monde : Une sélection française sans surprise

Simon et Chevalier-Bouchet en chefs de file

La sélection française pour les Mondiaux de Pokjluka (9-21 février) :

Dames

Hommes

En 2020, l'équipe de France de biathlon était rentrée des championnats du monde d'Antholz-Anterselva avec huit médailles, dont trois titres pour Martin Fourcade, Emilien Jacquelin et le relais masculin. Fera-t-elle aussi bien en 2021 ? Sans Fourcade, médaillé mondial à 28 reprises, cela semble compliqué, mais la première moitié de la saison 2020-21 a tout de même été convaincante du côté des Bleus. Ils sont dix à avoir été sélectionnés par la Fédération française de ski pour les Mondiaux de Pokjluka, en Slovénie, qui se dérouleront du 9 au 21 février. Du côté des hommesIls seront accompagnés de Simon Desthieux et Antonin Guigonnat, membres du relais victorieux à Antholz-Anterselva samedi dernier (Desthieux faisait également partie du relais vainqueur à Oberhof). Une sélection on ne peut plus logique puisque ces cinq biathlètes sont les cinq premiers Français au classement général de la Coupe du Monde.Du côté des femmes, pas de surprise non plus. On retrouve la seule biathlète française à avoir gagné deux courses individuelles cette saison en Coupe du Monde, Julia Simon, mais aussi la seule autre étant montée sur un podium, Anaïs Chevalier-Bouchet.Là aussi, il s'agit des cinq meilleures Françaises au classement général de la Coupe du Monde, même si Caroline Colombo n'était pas si loin que ça. Actuelle deuxième nation de la Coupe du Monde chez les hommes derrière la Norvège chez les hommes et première chez les femmes juste devant l'Allemagne, la France espère confirmer cela avec des médailles lors des Mondiaux.Anaïs BESCOND – ARMÉES Morbier Bellefontaine (Massif Jurassien)Justine BRAISAZ–BOUCHET – DOUANES Les Saisies (Savoie)Chloé CHEVALIER – Les 7 Laux (Sports de Neige du Dauphiné)Anaïs CHEVALIER-BOUCHET – DOUANES Les 7 Laux (Sports de Neige du Dauphiné)Julia SIMON – DOUANES Les Saisies (Savoie)Fabien CLAUDE – ARMEES Basse sur le Rupt (Massif des Vosges)Simon DESTHIEUX – ARMÉES Lompnes (Lyonnais et pays de l’Ain)Quentin FILLON MAILLET – DOUANES Grandvaux (Massif Jurassien)Antonin GUIGONNAT – ARMÉES Morzine – Avoriaz (Mont-Blanc)Emilien JACQUELIN – DOUANES Villard de Lans (Sports de Neige du Dauphiné)