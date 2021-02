Biathlon - Championnats du monde de Pokljuka (F) : Chevalier-Bouchet en argent sur le sprint derrière Eckhoff

Anaïs Chevalier-Bouchet entre dans un cercle très fermé. En effet, la biathlète n'est que la sixième représentante tricolore à compter désormais au moins deux médailles, en individuel, lors de championnats du monde de la spécialité. Sa première breloque dans des Mondiaux remonte déjà à quatre ans en arrière. En effet, lors de l'édition 2017 de Hochfilzen en Autriche, la Tricolore avait alors décroché le bronze, déjà en sprint. Ce samedi, la Française a récidivé sur la discipline, lors des championnats du monde féminins de biathlon à Pokljuka en Slovénie, mais cette fois, le métal a changé. En effet, Anaïs Chevalier-Bouchet, qui n'a commis qu'une seule petite faute et qui a signé, pour la première fois, le meilleur temps de ski, s'est parée d'argent, n'échouant qu'à 12 secondes de la lauréate du jour, à savoir la Norvégienne Tiril Eckhoff, en tête du classement général du sprint et qui a bouclé les 7,5 kilomètres, dans un temps de 21'18"7, avec un sans-faute au tir (10/10).

Déjà deux titres pour Eckhoff !

Il s'agit déjà de son deuxième titre mondial de cette édition 2021, malgré les fortes rafales de vent du jour, après celui remporté sur le relais mixte, en compagnie de Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Boe et Marte Olsbu Roiseland. Cette dernière, championne du monde en titre, a réalisé la très mauvaise opération de la journée, avec une sixième place finale. A noter que le podium a été complété par la Biélorusse Hanna Sola, qui signe également un 10/10. Les autres Françaises sont plus loin. Justine Braisaz-Bouchet est 25eme, Julia Simon 28eme et Anaïs Bescond 34eme. Après le doublé français lors du sprint messieurs, il s'agit de la troisième médaille pour les Bleus. Une moisson qui pourrait ne faire que commencer.



CHAMPIONNATS DU MONDE (F) / POKLJUKA (SLOVÉNIE)

Classement du sprint (7,5km) - Samedi 13 février 2021

1- Tiril Eckhoff (NOR) en 21'18"7 (0 faute)

2- Anais Chevalier-Bouchet (FRA) à 12"0 (1)

3- Hanna Sola (BIE) à 14"4 (0)

4- Denise Herrmann (ALL) à 22"3 (1)

5- Lisa Vittozzi (ITA) à 37"7 (0)

6- Marte Roeiseland (NOR) à 43"5 (2)

7- Lena Haecki (SUI) à 49"5 (1)

8- Franziska Preuss (ALL) à 50"4 (1)

9- Lisa Theresa Hauser (AUT) à 50"5 (2)

10- Hanna Oeberg (SUE) à 58"8 (1)

...

25- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1'33"1 (1)

28- Julia Simon (FRA) à 1'47"9 (4)

34- Anaïs Bescond (FRA) à 1'54"4 (2)

...