Biathlon : Burdet futur entraîneur des Bleues

Communiqué FFS :@CBurdet est nommé au poste de responsable et entraineur physique du groupe Coupe du Monde Dames en Biathlon dès la saison prochaine au côté, notamment, de Jean-Paul Giachino (entraineur tir dames).

en détails : https://t.co/md6PJeDdri pic.twitter.com/hf9IB3NTWx

— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) April 20, 2022

Burdet revient au biathlon

Il y a du changement dans l’encadrement de l’équipe de France féminine de biathlon. Alors que Frédéric Jean a été à la tête du groupe féminin lors de la précédente olympiade, entre 2018 et 2022, mais a préféré céder sa place afin de privilégier sa vie personnelle, la Fédération Française de ski (FFS) a officialisé ce mercredi au travers d’un communiqué le nom de celui qui va prendre sa place en vue de la saison prochaine. Remplaçant de Fabien Saguez au poste de Directeur Technique National depuis le 1er avril dernier, Eric Lazzaroni a échangé avec le directeur de l’équipe de France de biathlon Stéphane Bouthiaux afin de déterminer le meilleur profil pour celui qui fera équipe avec Jean-Paul Giachino, entraîneur des Bleues en charge du tir. Une nomination qui entre dans le cadre d’un plus large remaniement de l’encadrement de toutes les équipes de France de ski.Pour encadrer au mieux les biathlètes tricolores, la FFS a décidé de faire confiance à Cyril Burdet. Membre de l’encadrement de l’équipe de France de ski de fond durant les huit dernières saisons et entraîneur du groupe sprint, qui a remporté le petit Globe de Cristal de la discipline chez les hommes avec Richard Jouve, Cyril Burdet va vivre un véritable retour aux sources puisqu’il a été par le passé biathlète. Dans son communiqué, la FFS confirme que ce dernier a été nommé « responsable et entraineur physique du groupe Coupe du Monde dames en biathlon dès la saison prochaine ». Alors qu’il avait confié à SkiChrono son indécision à ce sujet à l’occasion des championnats de France organisés à Prémanon, Cyril Burdet a finalement fait son choix et encadrera les Bleues sur la route des Jeux d'hiver de Milan-Cortina en 2026.