Biathlon - Braisaz-Bouchet : « Sur une mass-start, je me sens confiante »

Braisaz-Bouchet : "Je me sens plus sereine sur une course en confrontation"

Elles étaient seize à pouvoir rêver du petit globe de la mass-start au départ de la dernière course de la saison, ce dimanche à Oslo, et au final, c'est Justine Braisaz-Bouchet qui l'a soulevé, après sa victoire, conjuguée à un petit coup de pouce du destin qui a vu sa rivale Elvira Oeberg terminER cinquième, à un dixième de sa compatriote Linn Persson, alors que la quatrième place lui aurait offert le globe. Au micro de La Chaîne L'équipe, la biathlète de 25 ans est revenue sur cette folle journée : « Je vais donner mon globe à mon mari, il est pour lui.. Je suis allée le chercher, sur deux beaux (tirs) pleins. Je veux juste profiter. C’est une journée pleine d’émotions car il y en a beaucoup qui arrêtent dans l’équipe (Anaïs Bescond et l’entraîneur Fréderic Jean, ndlr). Il y avait ce rêve de victoire et ce rêve de globe sur la dernière course. Je suis contente ! Je suis contente pour tout le monde et heureuse de terminer la saison comme ça. J’ai hâte de rentrer. C’est un beau sport, un très beau sport. »Auprès de la Fédération française de ski, Justine Braisaz-Bouchet est revenue sur son amour de la mass-start, clairement sa discipline favorite : « Depuis la semaine dernière et la mass-start d’Otepää, je suis revenue à 20 points de Doro (Dorothea Wierer, ndlr) et je me suis dit « sur un coup de chance, ça peut passer ». J’avais l’objectif d’être maline sur la piste pour pouvoir terminer fort en cas de bataille pour les places. Je me suis vraiment bousculée aujourd’hui pour sortir les plus beaux tirs possibles et essayer de me détacher au maximum du résultat car c’est comme ça que je pense être la plus performante.e. Le fait d’être entourée, ça me donne encore plus de focus. Je me sens plus sereine sur une course en confrontation comme celle-ci. C’est un format qui me plait vraiment. Un autre globe la saison prochaine ? Allez, le général ! Mais il y a du boulot (rires) » On prend les paris ?