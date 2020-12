Biathlon : Antholz-Anterselva, 22 février 2020, les héros se souviennent

La France attendait ce premier titre mondial depuis 2001. Alors, forcément, quand 19 ans plus tard, Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet ont permis au relais tricolore de grimper de nouveau sur le toit du monde, leur joie était indescriptible sur la neige de la station italienne d'Antholz-Anterselva (Italie), où se déroulait ces Mondiaux. Depuis ce 22 février 2020 amené à rester historique, le temps a passé, les mois se sont écoulés, le Covid-19 s'en est mêlé et Martin Fourcade a tiré sa révérence. Pourtant, pour les héros, revenus tout récemment sur leur performance pour la chaîne Sport en France, quelque part, c'est un peu tous les jours le 22 février 2020. « C'est beaucoup de bons souvenirs et même encore de l’émotion, reconnaît Simon Desthieux. Cela faisait un moment que l’on tournait autour et que l’on courait après, avec cette vraie volonté d’enfin réussir ensemble ». Les quatre hommes pouvaient difficilement faire mieux.

Quand Jacquelin manque de faire chuter... Fourcade !

Pratiquement comme dans un rêve, tout leur avait réussi ce jour qui avait vu toutes les planètes s'aligner pour le plus grand bonheur de nos représentants. Alors qu'il était passé complètement au travers lors de son relais précédent, Emilien Jacquelin, longtemps au coude à coude en tête avec l'Allemand Lesser, avait montré le premier la voie. Non sans une énorme frayeur au moment de passer le relais à son leader. « L’objectif, c’était de passer le relais dans les meilleures conditions possibles à Martin. Je manque de le faire tomber, lui et le relayeur allemand. Heureusement, plus de peur que de mal ». D'autant qu'après un relais en tout point parfait (« Martin fait une course d’expérience, il prend la course en main, skie, laisse passer l’Allemand de temps en temps, fait de très beaux tirs », se remémore Desthieux), le septuple lauréat du gros globe de la Coupe du Monde et quintuple champion olympique envoie les siens sur orbite. Après le passage de Desthieux, place à Fillon Maillet.

Fillon Maillet : « Si on veut l'or, je dois mettre cette balle »

Le Jurassien le sait : il a les cartes en main, au même titre qu'il tient le destin du quatuor entre ses mains. La tâche n'est pas simple pour autant, puisqu'au moment de relayer son coéquipier, il n'occupe que la deuxième place, derrière l'Allemand Doll. Heureusement pour les Bleus, il va réussir à inverser la situation. « Je sais que je suis un peu plus fort que lui en ski, c’était là-dessus que je voulais aller jouer pour le retrouver le plus rapidement sur la piste. » Et s'emparer des commandes après un cinq sur cinq au tir couché. « Le plus gros du travail était fait, il restait ce tir debout à passer. Un stress s’installe, je loupe ma première balle de pioche, mes jambes se mettent encore plus à trembler, mais il n’y a pas le choix : si on veut l’or, il faut que je mette la balle », se souvient QFM, replongé dans l'adrénaline qui l'habitait ce 22 février. Avant qu'elle ne cède place à une euphorie pure et simple. « Je la mets. L’émotion me traverse, car je sais que l’on a gagné. » « C'est le rêve d'une carrière », considère encore Desthieux, dix mois plus tard, presque jour pour jour. « C’était une belle journée pour gagner. Ce jour-là, c’était vraiment beau », conclut au micro de Sport en France le dernier relayeur. Un relais pour l'éternité.