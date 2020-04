Baseball, Pjanic, Malidini : Les 2 avril qui ont marqué l'histoire du sport.

Événements : La fin de la grève générale en MLB (1995)



Fin de la grève des joueurs de la Ligue majeure de baseball, après 232 jours. En 1994, le baseball traverse une crise financière. Pour s'en sortir, les propriétaires des clubs profitent de ce renouvellement de convention collective pour demander un partage des droits TV et surtout l’instauration d’un plafond salarial pour les joueurs, afin de permettre une meilleure santé financière aux équipes les plus modestes. Après des mois de négociations tendues, la grève démarre le 12 août 1994. Elle s’étendra jusqu’au 2 avril 1995. Entre 931 et 948 matchs auront dû être annulés durant cette grève. Naissances :

Jacques Monclar (basketball) né en 1952



Jacques Monclar est un basketteur et entraîneur français, qui évoluait au poste de meneur, ou d'arrière. Double champion de France et détenteur d’un trophée européen, la Coupe des Coupes en 1988 avec le CSP Limoges, il remporte également deux titres de champion de France en tant qu’entraîneur avec le club de l’’ et une Coupe de France avec la ». Il fait aussi carrière à la radio sur puis RMC de 2009 à 2016, et à la télévision sur beIN SPORTS comme consultant depuis 2012.



Jémémy Azou (aviron) né en 1988



Jérémie Azou est un rameur français. Il est notamment champion olympique en deux de couple poids léger aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Il est aussi Champion d’Europe d'aviron en deux de couple poids légers en 2013, 2014 et 2015.



Miralem Pjanic (football) né en 1990



C'est un footballeur international bosnien qui évolue au poste de milieu de terrain à la Juventus Football Club. Après avoir été formé en France, et plus précisément au FC Metz, Pjanic rejoint l’Olympique Lyonnais en 2008. Sous le maillot des Gones, Pjanic restera trois saisons dans le Rhone avant de s’envoler pour l’AS Roma. Il défendra les couleurs de la capitale italienne durant cinq saisons. À l’été 2016, il rejoint la Juventus de Turin et s’affirme comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Décès : Cesare Maldini (football) décédé en 2016

Décès : Cesare Maldini, est un footballeur puis entraîneur italien. Vainqueur de la, il compte 14 sélections avec la Squadra Azzura. Sélectionneur de l'équipe d'Italie et de l'équipe du Paraguay, Cesara Maldini a participé à la coupe du monde 1998 sur le banc de la sélection italienne, puis à la coupe du monde 2002 sur le banc du Paraguay.