Amical : Courte défaite en Italie pour l'équipe de France

Bozon : « Un début encourageant »

Les retrouvailles n’ont pas été heureuses pour les Bleus. Alors qu’ils n’ont pas joué la moindre rencontre internationale lors des quatorze derniers mois, les joueurs de Philippe Bozon ont retrouvé la glace à Aoste pour une première rencontre face à l’Italie. Démarrant fort la rencontre, les Tricolores ont mis sous pression le gardien italien Andreas Bernard mais aucun des quinze tirs cadrés n’a été en mesure de trouver la cible. Trop indisciplinés, les Bleus ont mis à contribution Quentin Papillon. Le gardien de Mulhouse a été en mesure d’écarter les 19 premières tentatives transalpines mais, à un peu plus d’une minutes de la fin de la deuxième période, Angelo Miceli est allé conclure une action initiée par Phil Pietroniro pour inscrire le premier but de la rencontre. Profitant d’une supériorité numérique à l’entame de la dernière période, les coéquipiers du capitaine Damien Fleury ont tenté de forcer le verrou italien mais sans réussite avec une courte défaite au final (1-0).A l’issue de la rencontre, Philippe Bozon n’a pas caché ses regrets face au manque d’efficacité de son équipe mais assure que le meilleur reste à venir pour son équipe, qui sort de plus d’un an sans jouer ensemble. « Nous dominons le premier tiers, mais nous ne marquons pas. Dans le deuxième, il y a un peu d'indiscipline et nous prenons des pénalités, ce qui change le rythme du match, a confié le sélectionneur national dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Les Italiens ont des occasions et en concrétisent une. Dans le troisième tiers, on domine de nouveau, on a le plus de tirs, on travaille fort, mais toujours sans marquer. Pour ce premier match depuis longtemps, c'est compliqué, mais c'est un début encourageant. » Les Bleus auront l’occasion de prendre leur revanche dès ce dimanche sur la glace de Megève avant deux rencontres face à la Suisse le week-end prochain, à Fribourg.