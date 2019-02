beIN SPORTS se mobilise pour l’opération « Sport Féminin Toujours »

L’opération « Sport Féminin Toujours », créée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, conjointement avec le Ministère des sports et le Ministère chargé des droits des femmes, se déroulera le week-end du 9 et 10 février pour mettre en lumière la médiatisation du sport féminin sur l’ensemble des médias régionaux et nationaux.

Pour cette nouvelle édition, beIN SPORTS est fière de s’associer à l’événement et proposera une programmation dédiée au sport féminin.

LES ÉMISSIONS

Samedi dans l’Expresso (7h à 10h sur beIN SPORTS 1), Roxana Maracineanu, la Ministre des Sports sera l’invitée exceptionnelle de Vanessa LE MOIGNE dès 9h. La marraine de l'opération, Clarisse Agbegnenou, fera également son apparition dans l’émission. Dimanche, Rita Béral, fondatrice de Madam Sport, et Marie Martinod, ex-skieuse acrobatique, seront sur le plateau de la matinale.

Dans Dimanche Ligue 1 Le Mag (à 10h sur beIN SPORTS 1), retrouvez un reportage consacré à Stéphanie Frappart, la seule arbitre qui évolue au sein de l’élite du football français.

Claire Arnoux, à la présentation de Tribune Sports (dimanche 10/02 à 19h sur beIN SPORTS 1), en compagnie de Jessy Trémoulière (Equipe de France, élue joueuse World Rugby de l’année 2018), mettra aussi les femmes et le sport à l’honneur.



LES COMPÉTITIONS FÉMININES DIFFUSÉES CE WEEK-END SUR beIN SPORTS

TENNIS – FED CUP – BELGIQUE/FRANCE (en direct de Liège)

09/02 : à partir de 13h45 sur beIN SPORTS 3

10/02 : à partir de 13h sur beIN SPORTS 3

Les rencontres Allemagne/Biélorussie et République Tchèque/Roumanie seront à suivre sur beIN SPORTS MAX.

HANDBALL - WOMEN’S EHF CHAMPIONS LEAGUE

METZ/COPENHAGUE : 10/02 à 15h sur beIN SPORTS 2

BUDUCNOST/BREST : 10/02 à 17h sur beIN SPORTS MAX 7

NATATION – FFN GOLDEN TOUR en direct de Nice

Samedi 09/02 à 18h30 sur beIN SPORTS 3

Dimanche 10/02 à 17h sur beIN SPORTS MAX 5

L’opération sera relayée toute la semaine sur l’ensemble des réseaux sociaux de beIN SPORTS avec le hashtag officiel #SportFémininToujours

ET TOUT AU LONG DE LA SAISON, SUIVEZ DE NOMBREUSES COMPÉTITIONS FÉMININES SUR beIN SPORTS

FOOTBALL avec les matchs du PSG en Champions League féminine*

HANDBALL avec les matchs de Metz et Brest en Ligue des Champions de Handball • le Championnat de LFH •

le Mondial IHF 2019

TENNIS avec le Tournoi de Wimbledon • la FED Cup par BNP Paribas • l’ensemble des tournois « Premier » WTA

NATATION avec le FFN Golden Tour • les Championnats de France petits et grands bassins

BASKET avec le championnat de WNBA