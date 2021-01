beIN SPORTS se mobilise pour l'opération "SPORT FEMININ TOUJOURS"

Depuis 2014, beIN SPORTS soutient le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel dans son opération SPORT FEMININ TOUJOURS afin de mettre en lumière la médiatisation du sport féminin. Avec jusqu’à 2500 heures de sport féminin par saison depuis sa création, beIN SPORTS est l’un des plus importants diffuseurs et soutiens du sport féminin en France. Pour cette nouvelle édition (du 17 au 24 janvier 2021), beIN SPORTS est fière de s’associer à l’opération SPORT FEMININ TOUJOURS et propose un dispositif digital et éditorial depuis le 12 janvier.

LE DISPOSITIF ANTENNE

Habillage logo SPORT FEMININ TOUJOURS sur les antennes de beIN SPORTS

Enregistrement d’une pastille vidéo sportive de « COACH PARISI » (Vincent PARISI), avec comme invitée Nathalie SONNAC , membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en charge des télévisions, et à l’initiative de l’opération #SportFemininToujours

Elhem MEKHELED (boxeuse) sera l’invitée de l’émission LABEL BOXE, ce vendredi 15 janvier à 22h30 sur beIN SPORTS 1

L’émission beIN Center (tous les dimanches dès 13h00 sur beIN SPORTS 1), diffusera dimanche 17 janvier un reportage produit par beIN SPORTS sur Amale DIB , une jeune catcheuse française qui a signé avec la plus grande fédération de catch aux USA (WWE).

Assa KOÏTA , joueuse de rugby du Stade Français et internationale de l’équipe de France de rugby, sera l’invitée de l’émission beIN CENTER ce dimanche 17 janvier à 13h00 sur beIN SPORTS 1 .

Kheira HAMRAOUI , joueuse du FC Barcelone et internationale de l’équipe de France de football, sera l’invitée de l’émission LE CLUB DU DIMANCHE ce dimanche 17 janvier à 19h00 sur beIN SPORTS 1.

Jordyn HUITEMA , joueuse du Paris Saint-Germain et internationale de l’équipe nationale du Canada de football, sera l’invitée de l’émissio n SALON VIP du mercredi 20 janvier à 19h00 sur beIN SPORTS 1 .

LE DISPOSITIF DIGITAL

Depuis ce mardi 12 janvier, les journalistes et consultants de la rédaction beIN SPORTS commencent dès à présent à « teaser » l’opération SPORT FEMININ TOUJOURS sur les réseaux sociaux en dévoilant leur coup de cœur pour une sportive, une experte sportive, une membre d’instance ou un moment TV/radio qui leur a donné envie de voir #PlusDeSportFeminin . L’opération sera relayée toute la semaine sur l’ensemble des réseaux sociaux de beIN SPORTS avec le hashtag officiel #PlusDeSportFeminin

ET TOUT AU LONG DE LA SAISON, SUIVEZ DE NOMBREUSES COMPÉTITIONS FÉMININES SUR beIN SPORTS

FOOTBALL avec les matchs à domicile du PSG en UEFA Women’s Champions League

HANDBALL avec les matchs de l'équipe de France féminine de handball

TENNIS avec le Tournoi de Wimbledon • la Fed Cup par BNP Paribas • l’ensemble des tournois « Premier » WTA

TENNIS DE TABLE avec les championnats d’Europe • Pro Dames

NATATION avec les compétitions internationales FINA et LEN • FFN Golden Tour • les Championnats de France petits et grands bassins

BASKET avec le championnat de WNBA

EQUITATION avec les jumpings de La Baule, Dinard, Bordeaux et Lyon