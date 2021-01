XV de France/Willemse : « Gagner le Tournoi »

Paul Willemse (deuxième ligne):

« On est dans la bulle sanitaire de l’hôtel, on ne sort que pour l’entraînement. On passe deux, trois tests par semaine. On fait tout ce qu’on peut pour rester dans les règles, on fait gaffe, car on sait que c’est notre responsabilité. On ne veut pas être l’équipe qui a des cas de covid. On reste dans l’hôtel, on ne prend pas de risques car c’est très important pour nous, on veut jouer ce Tournoi. On est concentré sur ça et on fait des efforts. (…) On veut toujours s’améliorer, donc le prochain objectif pour nous c’est de gagner un titre, gagner le Tournoi. Il n’y a pas d’autres choses, c’est ça le plus important. »



Cameron Woki (troisième ligne) :

« On est testé plusieurs fois par semaine. Tous les Toulousains ont été testés négatifs, on continue notre processus de vouloir jouer le Tournoi. Pouvoir être sur le terrain, c’est le plus important aujourd’hui. On va essayer de garder en tête ce qu’on peut contrôler. Tout ce qui concerne le covid, on ne peut pas le contrôler. Ce qui nous importe c’est de pouvoir être sur le terrain pour jouer le Tournoi. (…) On continue à se chercher encore, car on n’a fait que dix matchs en une année. Ça se passe plutôt bien, on gagne, l’objectif est de continuer à gagner. Il faut se recentrer sur nous. On a eu la chance de vivre quelque chose d’incroyable avec les moins de 20 ans, et forcément quand on est chez les grands, on a envie de gagner des titres. L’objectif, c’est de gagner avec la France. On a ça en tête. Tous les matchs on a envie de les gagner. Si on gagne tous les matchs, forcément on arrive à gagner des titres. »



Louis Carbonel (ouvreur) :

"En tant que compétiteur, c'est sûr que je veux gagner des titres. On prend match par match. On va d'abord essayer de gagner le premier, puis les suivants. Après, on verra en fonction de ça. Mais c'est sûr qu'on ne se projette pas plus que ça pour le moment, car c'est quand même compliqué. Ce sont des matchs de haut niveau et on verra bien les performances qu'on arrive à tirer de tout ça."