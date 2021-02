XV de France/Vincent : « Une préparation sérieuse »

Bernard Le Roux (deuxième ligne) :

"Ça fait du bien au groupe d’avoir les jeunes qui poussent derrière. Ils ont fait un match incroyable en fin d’année dernière, ils ont vraiment bien joué, surtout les deuxièmes lignes. Ça pousse derrière et il faut travailler pour garder notre place dans l’équipe. Ça va dans le bon sens et c’est super pour le groupe. On a un groupe avec beaucoup de bons joueurs, il y a énormément de talent à tous les postes. On a fait une très bonne semaine d’entraînement. On a vu aussi où on peut encore progresser. On a bien travaillé dessus. La discipline, la tactique… On sait qu’on est encore un groupe en construction et on va aller jusqu’à la Coupe du Monde. On travaille, on progresse chaque semaine, on a beaucoup de profondeur, avec beaucoup de joueurs qui peuvent être titulaires. C’est ça qui est bien. On sait qu’il nous reste deux ans et demi avant la Coupe du Monde, et on veut gagner des titres, avoir une grande équipe qui peut être compétitive à la Coupe du Monde."



Arthur Vincent (centre) :

"On a fait une préparation sérieuse. C’est dans la continuité depuis presque un an jour pour jour. On continue à travailler nos points forts et régler les détails sur nos points faibles. La préparation s’est faite dans de très bonnes conditions, avec un grand sérieux. Il a fallu s’adapter, avec 31 joueurs au lieu de 42. On a bénéficié de l’aide de l’équipe de rugby à 7. C’est hyper bénéfique pour nous de pouvoir travailler avec Jérôme Garcès. Il est complètement avec nous. Pouvoir s’appuyer sur un arbitre de renom et bénéficier de son expérience, c’est hyper enrichissant pour le groupe. L’année dernière, on voulait gagner des matchs rapidement et gagner des titres. Malheureusement, on a gagné pas mal de matchs mais pas de titres. Notre ambition est toujours la même. Il va falloir confirmer ce qu’on a pu faire l’année dernière, le visage qu’on a pu montrer. C’est quelque chose qui nous tient à cœur et on va essayer de se focaliser dessus. "