Ntamack titularisé à l'ouverture



🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 23 joueurs 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 !

Voici la composition du #XVdeFrance pour le dernier match du @SixNationsRugby au @StadeFrance !



👉 Les Bleus vous donnent rendez-vous à 21h vendredi soir sur @France2tv 🔵⚪🔴#NeFaisonsXV pic.twitter.com/VRF4yOZFD2



Le XV de départ du XV de France :

Clap de fin pour l'édition 2021 du Tournoi des Six Nations. Ce vendredi à 21h00, la France, qui peut encore remporter la célèbre épreuve de rugby, accueille l'Écosse. Ce mercredi midi, Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, était en conférence de presse, en compagnie de Raphaël Ibañez, manager général, afin d'annoncer sa traditionnelle composition d'équipe.Derrière, Arthur Vincent a été choisi pour débuter cette rencontre aux côtés de Virimi Vakatawa. Par conséquent, Gaël Fickou est replacé à l'aile, à la place de Teddy Thomas. A l'autre aile, on retrouvera Damian Penaud, tandis que Brice Dulin sera à l'arrière.A l'ouverture, après le forfait de Matthieu Jalibert suite à sa commotion cérébrale, c'est Romain Ntamack qui le remplace et qui sera associé à Antoine Dupont. En troisième ligne, après sa bonne entrée de la semaine dernière, Anthony Jelonch, préféré à Dylan Cretin, évoluera aux côtés du capitaine Charles Ollivon et de Gregory Alldritt., samedi dernier. Pour rappel, Paul Willemse a écopé d'une suspension après avoir reçu un carton rouge contre le pays de Galles. Enfin, la première ligne sera composée de Baille, Marchand et Haouas.Dulin - Penaud, Vakatawa, Vincent, Fickou - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap), Alldritt, Jelonch - Rebbadj, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille.