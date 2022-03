XV de France : Villière de retour à l'aile, Danty maintenu au centre ?

Gabin Villière de retour sur l'aile et Jonathan Danty maintenu au centre face au pays de Galles ? Sans surprise, l'ailier du RC Toulon, contraint de renoncer en déplacement en Ecosse en raison d'une fracture du sinus consécutive au match face à l'Irlande du 12 février dernier, devrait retrouver normalement sa place, vendredi prochain pour le déplacement du XV de France à Cardiff dans le cadre de la 4eme journée du Tournoi des 6 Nations. Ce lundi, Villière portait en effet la chasuble numéro 11 lors du premier entraînement de la semaine à Marcoussis. Remplacé par Yoram Moefana lors du succès du 26 février dernier à Murrayfield de ces Bleus toujours invaincus (trois matchs, trois victoires), le Toulonnais devrait donc éjecter du même coup le jeune international du club de Bordeaux-Bègles. Moefana devrait en effet faire les frais du retour de celui qu'il avait remplacé contre l'Ecosse.

Moefana relégué en tribunes ?

Dans le meilleur des cas, le joueur originaire de Wallis et Futuna devrait prendre place sur le banc aux côtés de ces "finisseurs" si chers à Fabien Galthié depuis son arrivée. Dans le pire, le joueur de l'UBB, qui portait lundi le numéro 22, sera relégué en tribunes (le Toulousain Thibaut Flament prendrait alors place aux côtés des remplaçants). Alors que le sélectionneur français aurait pu décider de conserver Moefana dans son XV de départ, au centre, il devrait faire une nouvelle fois confiance à un tandem composé de Jonathan Danty et Gaël Fickou. A noter que si Grégory Alldritt n'a pas participé à l'entraînement de lundi - Peato Mauvaka, habituel talonneur, remplaçant le Rochelais - il devrait bien malgré tout tenir sa place au coup d'envoi vendredi soir à Cardiff, où l'équipe de France devrait donc se présenter dans la composition attendue.



Le XV de départ probable face au pays de Galles

Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - Ntamack (o), Dupont (m, cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille



Les remplaçants probables

Mauvaka, Gros, Bamba, Taofifenua, Cretin, Lucu, Moefana (ou Flament), Ramos