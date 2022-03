XV de France : Vers un forfait de Jalibert contre le pays de Galles ?

🚨 Dernière minute@MattJalibert forfait à l'échauffement est remplacé par François Trinh-Duc à l'ouverture, Matéo Garcia prend place sur le banc.#ILOVEUBB #UBBSP

— UBB Rugby (@UBBrugby) March 5, 2022

Jalibert forfait avec les Bleus ?

Les interrogations des supporters de Bordeaux-Bègles se multiplient. C’est sans Mathieu Jalibert que le leader du Top 14 s'est incliné ce samedi contre Pau, alors que le joueur était censé débuter et faire à cette occasion son retour de blessure. Mais voilà, le club bordelais s’est fendu d’un tweet avant la rencontre pour annoncer le forfait de dernière minute de son international français, sans en communiquer la raison. « Matthieu Jalibert forfait à l'échauffement est remplacé par François Trinh-Duc à l'ouverture, Matéo Garcia prend place sur le banc », a-t-il annoncé. Selon France Bleu, le joueur de 23 ans a ressenti une douleur à la cuisse droite, celle à laquelle il s’est blessé et qui l’a contraint à être éloigné des terrains depuis le 16 janvier. « Matthieu Jalibert a immédiatement appelé les soigneurs de l'UBB, il s'est fait masser quelques instants », rajoute la publication girondine. En vain.Voilà une bien mauvaise nouvelle pour l’intéressé, son club et potentiellement le XV de France. Indisponible pour les trois premières journées du Tournoi des 6 Nations, le demi d’ouverture doit retrouver le groupe France dans les prochaines heures afin de préparer l’avant-dernier match des Bleus contre le pays de Galles, le 11 mars prochain à Cardiff. Sa participation au rassemblement pourrait ainsi être remise en cause. Le natif de Saint-Germain-en-Laye, qui a porté le maillot de la sélection à quinze reprises, n’a plus officié sous les ordres de Fabien Galthié depuis les test-matchs de novembre face à l’Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. En cas de forfait de Jalibert pour le pays de Galles, le contingent bordelais retenu par le staff sera formé par Cameron Woki, Maxime Lucu, Yoram Moefana et le néophyte Thomas Jolmes.