XV de France : Vakatawa sort de la liste des 37, Barassi appelé en renfort

Barassi en renfort

La nouvelle était attendue, elle est désormais officielle. Blessé dès la 5eme minute du choc de la 19eme journée du Top 14 entre le Racing 92 et Bordeaux-Bègles, Virimi Vakatawa ne pourra pas rejoindre le XV de France ce lundi. Alors que les premiers échos venus de la Paris La Défense Arena ce samedi laissaient entendre que le trois-quarts centre du club francilien souffre d’une entorse du genou gauche, le staff du XV de France a préféré prévenir plutôt que guérir. En effet, alors que Virimi Vakatawa doit passer des examens ce lundi afin de confirmer le diagnostic, Fabien Galthié a confirmé que le joueur d’origine fidjienne, un de ses hommes de base depuis son arrivée à la tête de la sélection tricolore au sortir de la Coupe du Monde 2019 et titularisé à six reprises au sein de l’attaque du XV de France durant l’année 2020, ne sera pas présent pour ce stage préparatoire.Afin de pallier cette absence de poids, Fabien Galthié a décidé de faire confiance à la jeune génération. Ayant déjà porté à deux reprises le maillot du XV de France, et appelé en renfort par Jacques Brunel durant la dernière Coupe du Monde à la suite de la blessure de Wesley Fofana, Pierre-Louis Barassi va remplacer Virimi Vakatawa au sein de la liste des 37 joueurs sélectionnés pour ce stage sur la Côte d’Azur mais également pour la première sortie du XV de France en Italie, le 6 février prochain sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome. Mais, au-delà du changement d’hommes au sein de la liste, Fabien Galthié pourrait surtout être contraint de changer ses plans concernant sa composition d’équipe face à la Squadra Azzurra, Virimi Vakatawa composant une paire de centres solide avec Gaël Fickou. Une situation qui pourrait ainsi offrir une huitième sélection au Montpelliérain Arthur Vincent.