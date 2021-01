XV de France : Vakatawa absent tout le Tournoi ?

Galthié va devoir revoir ses plans



Selon nos informations, Virimi Vakatawa a passé une IRM ce matin et sera absent six semaines en raison d'une entorse au genou. Il ne disputera donc pas le moindre match avec les Bleus dans le Tournoi des 6 Nations. @midi_olympique @RugbyramaFR

— duzan marc (@MarcoDuzan) January 25, 2021

Virimi Vakatawa va-t-il devoir tirer un trait sur le Tournoi des 6 Nations tout entier ? A en croire les informations de Midi Olympique,D'après nos confrères, l'IRM passée lundi matin à Paris par le joueur d'origine fidjienne aurait, programmée du 6 février au 20 mars prochain à moins que la situation sanitaire ne vienne chambouler le calendrier prévu ou obliger les organisateurs à reporter certains matchs, comme cela avait été le cas l'année dernière (la dernière journée s'était disputée fin octobre). A ce jour, il est uniquement question dans le pire des cas de figure de délocaliser les matchs de l'Angleterre, principale concernée par le variant de Covid-19 découvert sur place, mais rien de plus.Midi Olympique assure donc que Fabien Galthié va devoir revoir ses plans en ce qui concerne Vakatawa, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste et que le sélectionneur français, par le Lyonnais Pierre-Louis Barassi. L'ancienne star de l'équipe de France à 7 s'était blessé au genou gauche sur l'une des premières actions du match entre le Racing et Bordeaux-Bègles (victoire 33-32 de l'UBB sur la pelouse des Racingmen) samedi dernier à la Paris-La Défense Arena sur un plaquage des deux Girondins Clément Maynadier et Pablo Uberti. Resté de longues minutes sur le terrain le genou gauche strappé, Vakatawa avait finalement été contraint de céder sa place après douze minutes de jeu, à Simon Zebo. Sur le moment, Galthié croisait encore les doigts pour que son titulaire au centre soit remis au plus vite. Sans y croire réellement. Il avait malheureusement raison de ne pas se montrer optimiste.