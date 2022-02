XV de France : Une victoire satisfaisante pour Ibañez, déjà tourné vers l'Irlande

Le XV de France a répondu présent face à l’Italie. Avec une victoire large et bonifiée, les Tricolores se sont installés en tête du Tournoi des 6 Nations avant la réception de l’Irlande le week-end prochain. Mais, Raphaël Ibañez ne l’a pas caché, tout n’a pas été parfait. « Les vingt premières minutes illustrent le fait que cette équipe n'avait pas joué ensemble depuis trois mois, a déclaré le manager de la sélection tricolore en conférence de presse. Il fallait retrouver un tempo pour mettre la main sur ce match face à de valeureux Italiens. » Si, à ses yeux, « c’est une victoire satisfaisante pour bien lancer le Tournoi », l’ancien talonneur international admet qu’il a fallu « regagner la ligne d’avantage, les collisions sur un jeu simple et direct ». N’occultant pas les « conditions délicates » dans lesquelles la rencontre s’est disputée, Raphaël Ibañez a salué ses joueurs qui sont « restés solides, sérieux, et ont fini par monter en puissance sur la seconde période ».

Ibañez : « Nous devons monter d'un cran »

Auteur d’un triplé face aux Italiens, Gabin Villière a réalisé une performance « exceptionnelle » selon le manager général du XV de France. « Il évolue à un poste qui peut donner la part belle aux marqueurs mais ce qui est caractéristique chez lui, c'est cet état d'esprit de guerrier, a-t-il ajouté. Il est un exemple à suivre pour ses coéquipiers. » Si les Bleus doivent « savourer le moment », le staff est déjà tourné vers le duel contre le XV du Trèfle, qui a réalisé une performance impressionnante contre le pays de Galles ce samedi. « Fabien Galthié a déjà avancé sur le travail analytique du jeu irlandais », a ainsi déclaré un Raphaël Ibañez qui a considère que le résultat de l’Irlande « n'est pas une surprise » venant de l’équipe classée quatrième mondiale. « Le challenge pour nous tous est donc de faire en sorte que les six jours nous séparant de l'Irlande soient les plus complets possibles, ajoute le manager du XV de France. Nous savons que nous devons monter d'un cran. On le fera. » Une préparation qui sera marquée par « une seule grosse séance d’entraînement ». Toutefois, face aux Irlandais, « c’est la volonté commune qui comptera le plus ».