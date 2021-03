XV de France : Un bilan entre satisfaction et frustration pour Antoine Dupont

Antoine Dupont va revenir à l’ordinaire. Après avoir participé au Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, le demi de mêlée va retrouver ses coéquipiers du Stade Toulousain en vue du huitième de finale de la Champions Cup sur la pelouse du Munster ce samedi. A trois jours de la rencontre, Antoine Dupont s’est présenté face à la presse et n’a pas pu échapper aux questions sur le bilan qu’il peut tirer du Tournoi des Bleus. « Si l'on regarde le bilan comptable, c'est évidemment positif car on finit encore deuxième. Mais ce dernier match contre l'Ecosse nous laisse un goût amer, surtout en perdant de cette façon, a confié l’international français à l’occasion d’une conférence de presse. Je pense qu'on aura encore des regrets de finir sur cette deuxième marche. » Un 6 Nations 2021 que le XV de France « avait très bien commencé » et durant lequel le Toulousain admet qu’« il y a eu des surprises ».

Dupont : « Pas l'impression d'avoir fait de mauvaises prestations »

Ce sont les matchs face aux Gallois et aux Anglais qu’Antoine Dupont présente comme des « surprises », assurant n’avoir « pas vu venir » le duel face au XV du Poireau alors que, à ses yeux, les Anglais « se sont réveillés » contre le XV de France après avoir été « en dents de scie » depuis l’entame de la compétition. « On continue d'apprendre, mais ça reste positif mais avec une frustration », a ajouté le Toulousain. Une frustration qui vient également de l’impression que ses performances personnelles lui ont laissé. « C'est un peu à l'image de l'équipe : pas l'impression d'avoir fait de mauvaises prestations, mais aussi de ne pas avoir donné le maximum de mon potentiel, a résumé Antoine Dupont. J'ai toujours des regrets quand les résultats ne me satisfont pas... » De mauvaises sensations que le Toulousain essayera d’évacuer sur la pelouse de Thomond Park face au Munster, même s’il admet que « c'est assez rare de gagner en Irlande ». Sans oublier qu’il a participé aux victoires de Toulouse en Ulster et du XV de France à Dublin.