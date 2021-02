📸 ❄️ La préparation des Bleus continue malgré les intempéries !

Les séances montent en intensité afin d'être prêt physiquement pour le choc de dimanche !#NeFaisonsXV #XVdeFrance pic.twitter.com/EDwSgrxQMV



— France Rugby (@FranceRugby) February 10, 2021

Atonio et Bouthier sur le banc ?

Le XV probable :

Avec Fabien Galthié, on change une équipe qui gagne ! Même si la France s’est brillamment imposée 50-10 en Italie en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2021 samedi dernier et qu’elle n’a aucun blessé à déplorer dans son XV de départ, le sélectionneur va probablement procéder à deux changements pour le match en Irlande, comptant pour la 2eme journée, qui aura lieu ce dimanche à l'Aviva Stadium de Dublin. Selon les informations de L’Equipe et de RMC, qui ont assisté à l’entraînement des Bleus ce mercredi, Anthony Jelonch et Damian Penaud ont de très grandes chances de débuter la rencontre.Le Castreais Anthony Jelonch (24 ans, 5 sélections) était entré à la 58eme minute à la place de Grégory Alldritt, et le Clermontois Damian Penaud (24 ans, 18 sélections) à la 59eme à la place de Gaël Fickou.Pour le reste, Fabien Galthié devrait donc faire confiance aux treize autres joueurs qui ont débuté en Italie, à savoir Brice Dulin à l’arrière, Gabin Villière à l’aile, Gaël Fickou et Arthur Vincent au centre, Matthieu Jalibert et Antoine Dupont en charnière, Charles Ollivon et Grégory Alldritt en troisième ligne, Paul Willemse et Bernard Le Roux en deuxième, et Julien Marchand, Cyril Baille et Mohamed Haouas en première. Toujours selon L’Equipe, Uini Atonio, appelé cette semaine, et Anthony Bouthier, pourraient prendre place sur le banc, au détriment de Georges-Henri Colombe et Louis Carbonel, qui iraient en tribunes. Le sélectionneur dévoilera sa composition d'équipe vendredi à la mi-journéeDulin - Penaud, Vincent, Fickou, Villière - Jalibert, Dupont - Ollivon (cap), Alldritt, Jelonch - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille.