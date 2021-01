XV de France - Tournoi des 6 Nations : Déjà un changement dans le groupe

🔁 Baptiste Couilloud est forfait pour la convocation du 31 janvier 2021 et remplacé par Sébastien Bezy.



Bienvenue Sébastien 🤗#XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/J9ITmk85YJ

— France Rugby (@FranceRugby) January 31, 2021

Chat va manquer au moins les trois premiers matchs

Quelques heures à peine après l’annonce du groupe des 31 joueurs français qui disputera le Tournoi des 6 Nations (un groupe qui pourra évoluer en fonction des blessures, des méformes ou des tests positifs au coronavirus), un premier forfait a déjà été à déplorer pour le sélectionneur Fabien Galthié. Le demi de mêlée du LOU Baptiste Couilloud (23 ans, sélections) s’est blessé lors de la défaite du club rhôdanien samedi à domicile contre Pau (17-18). Un match où il est entré en jeu à la 52eme minute en remplacement de Jonathan Pélissié. La nature de sa blessure n’a pas été précisée, ni la durée de son indisponibilité.Pour espérer revenir dans le groupe d’ici la fin du Tournoi, Couilloud devra donc espérer une défaillance de l’un des demis de mêlées du groupe France, c’est-à-dire Sébastien Bézy donc, mais aussi Antoine Dupont (le titulaire du poste, a priori) et Baptiste Serin.Par ailleurs, on en sait plus sur l’absence de Camille Chat du groupe de 31. Selon les informations de RMC, le talonneur du Racing 92 (25 ans, 30 sélections) souffre d’une déchirure au mollet et sera absent entre trois et quatre semaines. Celui qui devait être le n°2 du poste n°2, derrière Julien MarchandIl a été remplacé dans le groupe France par le Toulousain Peato Mauvaka (24 ans, 6 sélections)