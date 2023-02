XV de France : Thomas Ramos envoie un message fort en vue du match face à l'Irlande

Le XV de France n'a pas manqué son entrée en lice dans le Tournoi des VI Nations hier face à l'Italie. Non sans mal, les Bleus l'ont emporté à Rome avec un succès 29 à 24 et ils ont ainsi débuté la défense de leur titre avec un succès et le bonus offensif. Mais tout n'a pas été parfait et le XV de France a notamment été mené dans la rencontre, ce qui tend à penser que des améliorations doivent encore être faites. Après la rencontre contre la Squadra Azzurra, Thomas Ramos, l'arrière des Bleus, était l'invité de l'émission "Bartoli Time" sur RMC et il a assuré que les tricolores seraient prêts face à l'Irlande pour le prochain match samedi après-midi à 15h15 à l'extérieur.

Ramos assure que les Bleus seront prêts

Analysant le match face aux Italiens, l'arrière des Bleus a parlé d'un potentiel relâchement durant la rencontre mais il a tenu à mettre les choses au clair en confiant que l'équipe de France serait au rendez-vous face au XV du Trèfle. "Il y a peut-être eu un relâchement. A 19-6 on aurait pu continuer à appuyer, à revenir dans leur camp. On a essayé de le faire mais derrière, c’est la période où on enchaine les 2-3 pénalités. Ils nous font mal. Il y a quand même du positif, notamment en première mi-temps. On avait envie de remettre un peu plus de jeu par rapport à la tournée de novembre. Ça s’est vu. Après, il faut prendre les bonnes décisions. Non on ne s’inquiète pas. A nous de corriger ce qui n’a pas fonctionné et d’être plus disciplinés. Il le faudra en Irlande. On sait ce qui nous attend, l’atmosphère autour du match… On sera prêt contre l’Irlande", a assuré le Français, alors que les hommes de Fabien Galthié auront encore fort à faire dans six jours face aux Irlandais. Mais comme le rappelle Ramos, "A nous d’êtres bons le week-end prochain."