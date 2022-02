Et si Thomas devait attendre le quatrième match ?

Ce n'est pas seulement un mais deux matchs que manquera Teddy Thomas. RMC Sport nous apprend mardi, six jours plus tard (le samedi 12 février) toujours à Saint-Denis, le calendrier ayant réservé deux premiers matchs à domicile pour les Bleus, qui se déplaceront ensuite en Ecosse le 26 février dans le cadre de la 3eme journée du Tournoi. Thomas pourrait être du voyage.la blessure de ce dernier, qui s'était plaint d'une douleur lors d'un entraînement avec les Tricolores, la semaine dernière.Immédiatement rentré dans les Hauts-de-Seine pour se soigner, l'ailier avait été remplacé au sein du groupe France par son coéquipier sous les couleurs du Racing 92 Donovan Taofifenua pour préparer le premier rendez-vous, dimanche face aux Italiens. A l'époque, Thomas, évidemment privé du déplacement de son équipe à Toulouse le week-end dernier, pensait qu'il ne manquerait qu'un match. Finalement, il devrait attendre le 26 février, date du déplacement en Ecosse, pour retrouver les Bleus et donc passer également à côté de la réception des Irlandais. Toutefois, rien ne permettrait d'assurer, à en croire nos confrères, que le champion de France 2016 sera de la partie contre les Ecossais. Thomas, qui n'a plus porté le maillot de l'équipe nationale depuis la tournée en Australie de juillet dernier,Mais ça, ce serait le pire scénario.