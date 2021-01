XV de France : Sorti sur protocole commotion, Charles Ollivon inquiète

Fabien Galthié va-t-il perdre un nouveau cadre de son XV de France ? Alors que Virimi Vakatawa, touché au genou gauche ce samedi lors de Racing 92 - Bordeaux-Bègles et remplacé dans la liste des 37 par Pierre-Louis Barassi, c’est Charles Ollivon qui pourrait poser problème. Titularisé par Patrice Collazo en troisième ligne pour l’affiche de clôture de la 19eme journée du Top 14, avancée en raison de la suspension des Coupes d’Europe décidé par l’EPCR, entre le RCT et le Stade Français Paris, le capitaine de la sélection tricolore n’a pas passé plus de 18 minutes sur la pelouse du Stade Mayol. En effet, à la suite d’un choc tête contre tête totalement accidentel avec le Parisien Antoine Burban, Charles Ollivon a dû sortir du terrain pour répondre à un protocole commotion.

Moins d’inquiétudes pour Rebbadj

Remplacé poste pour poste par Julien Ory, le troisième-ligne toulonnais n’a pas été en mesure de reprendre sa place sur la pelouse. Une suspicion de commotion cérébrale qui pourrait pousser le staff du XV de France a laisser de côté Charles Ollivon en vue du stage de préparation en vue du Tournoi des 6 Nations qui démarre ce lundi à Nice et qui se prolongera jusqu’au 5 février prochain. Peu avant la rencontre, le staff tricolore a eu une autre alerte. Annoncé titulaire, là-aussi en troisième ligne, Swan Rebbadj a dû céder sa place dans le XV de départ de Patrice Collazo à Eben Etzebeth. Victime d’un abcès dentaire, le joueur de 26 ans devrait toutefois être apte à participer à la préparation au sein du groupe de 37 joueurs sélectionné par Fabien Galthié. Des tracas dont le staff du XV de France se serait sans doute passé à quelques jours de l’entame du Tournoi des 6 Nations sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome face à l’Italie.