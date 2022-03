XV de France : Sans Dulin ni Vakatawa pour affronter l'Angleterre

La Rochelle récupère des éléments précieux avant de défier Toulon ce samedi. Comme le veut la convention liant la LNR et la FFR concernant la mise à disposition des internationaux, Fabien Galthié et son staff ont dû libérer quatorze joueurs ce mercredi et le Stade Rochelais va récupérer pas moins de quatre membres de son effectif. En effet, Brice Dulin fait partie de cette liste de joueurs qui ne figureront pas sur la feuille de match du « Crunch » face à l’Angleterre, ce samedi dans le cadre de la cinquième et dernière journée du Tournoi des 6 Nations, décisif dans la course au Grand Chelem du XV de France. L’arrière va retrouver la Charente tout comme ses coéquipiers Paul Boudehent, Thomas Lavault et Jules Favre. Adversaire des Rochelais ce samedi dans un match en retard de la 15eme journée du Top 14, Toulon pourra également compter sur deux titulaires en puissance.

Vakatawa à nouveau écarté

En effet, Swann Rebbadj et Aymeric Luc n’entrent pas dans les plans de Fabien Galthié pour défier le XV de la Rose sur la pelouse du Stade de France et seront ainsi à la disposition de Franck Azéma pour la réception des Maritimes. Montpellier, de son côté, sera un peu plus favorisé que Toulouse en amont de leur match en retard de la 15eme journée. En effet alors que le champion de France en titre verra tous ses internationaux concernés par le « Crunch », Alexandre Bécognée va rejoindre l’Hérault et sera en lice pour une place dans le groupe mené par Philippe Saint-André. Alors qu’il était un cadre de la ligne des trois-quarts au début du mandat de Fabien Galthié, Virimi Vakatawa a été une nouvelle fois écarté du groupe, tout comme son coéquipier au Racing 92 Donovan Taofifenua. Les Clermontois Sipili Falatea et Tani Vili, les Palois Jordan Joseph et Antoine Hastoy ainsi que le Lyonnais Jérôme Rey complètent la liste des quatorze joueurs écartés par Fabien Galthié.



La liste des quatorze joueurs libérés par le staff du XV de France



Alexandre Bécognée (Montpellier), Paul Boudehent (La Rochelle), Sipili Falatea (Clermont), Jordan Joseph (Pau), Thomas Lavault (La Rochelle), Jérôme Rey (Lyon), Swan Rebbadj (Toulon), Brice Dulin (La Rochelle), Jules Favre (La Rochelle), Antoine Hastoy (Pau), Aymeric Luc (Toulon), Donovan Taofifenua (Racing 92), Virimi Vakatawa (Racing 92), Tani Vili (Clermont)