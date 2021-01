XV de France : Ramos renonce, Rattez appelé pour le remplacer

🔃 Vincent Rattez intègre la sélection de 37 joueurs retenus en vue de la préparation du premier match du Tournoi des @SixNationsRugby 2021 face à l’Italie.

L’ailier montpelliérain remplace l’arrière toulousain, Thomas Ramos, qui a déclaré forfait.https://t.co/sPP1RgPohp



— France Rugby (@FranceRugby) January 18, 2021

Ramos manquera Italie-France

Vincent Rattez sera finalement bien du rendez-vous à Nice. Notamment en raison du début de saison très compliqué vécu par Montpellier, avant-dernier du Top 14 avec une série en cours de sept défaites toutes compétitions confondues, l’arrière aux huit sélections sous le maillot du XV de France était le principal absent de la liste dévoilée lundi dernier par Fabien Galthié. Toutefois, l’ailier qui a été titularisé cinq fois par le staff tricolore durant l’année 2020 a été rappelé à une semaine du début du stage de préparation prévu à Nice du 25 janvier au 5 février prochains afin de pallier une blessure. Fabien Galthié a, en effet, appris qu’il ne pourra pas compter sur l’arrière du Stade Toulousain Thomas Ramos en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été communiquée par la Fédération Française de rugby (FFR) ou le club toulousain.Pour pallier cette défection, le staff du XV de France a finalement opté pour la solution Vincent Rattez qui, si elle ne permet pas un remplacement poste pour poste dans la liste de 37 joueurs, offrira une solution de plus à Fabien Galthié pour les postes d’ailier aux côtés de Damian Penaud, Teddy Thomas mais également des jeunes pousses Donovan Taofifenua et Gabin Villière, qui avaient profité de la mise à l’écart du Montpelliérain. Pour le poste d’arrière délaissé par Thomas Ramos, Anthony Bouthier et Brice Dulin seront mis en concurrence en vue du match face à l’Italie, prévu le 6 février prochain au Stadio Olimpico de Rome, que le XV de France ralliera directement depuis Nice à l’issue du stage de préparation. Une première rencontre du Tournoi des 6 Nations que manquera donc Thomas Ramos, qui avait disputé deux rencontres lors de l’édition 2020.