XV de France – Ollivon : «On est prêt pour ce gros combat»

Charles Ollivon, le groupe France a-t-il eu du mal à se remettre de la cruelle défaite en Angleterre ?

Ça dépend comment on voit les choses. On peut aussi retenir qu’on a pris un point. On a sorti un gros match, qu’on avait bien préparé toute la semaine. Ça n’a pas basculé dans notre sens à la 77eme minute, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses aussi. On peut s’appuyer sur certaines choses de ce match pour construire toute notre semaine. Ça n’a pas été compliqué de basculer sur le pays de Galles, vous connaissez l’enjeu de ce match-là. Les deux équipes peuvent encore gagner le trophée



Comment abordez-vous ce match ?

Evidemment que le match contre le pays de Galles est important, on ne peut pas se le cacher. On arrive au bout de notre deuxième Tournoi, mais on est encore au début de notre histoire. On a cœur de gagner les matchs, d’être au plus haut niveau possible. On est confiant, on a beaucoup travaillé cette semaine, on se connait de mieux en mieux. On évolue dans le bon sens. On va tout donner pour réaliser la meilleure prestation possible et faire plaisir à nos supporters.



Quelle sera la clé de cette rencontre ?

Il faut remporter les duels, les un contre un, il faut en passer par là pour remporter les matchs. Bien évidemment que si on veut évoluer et franchir un cap, il faut qu’individuellement, au-delà du collectif, on doit être irréprochable, très précis pour prendre le pas sur nos adversaires. Ça passe par un travail tout au long de l’année pour pouvoir être efficace lorsqu’on aborde ces échéances importantes. Demain, il y aura des gros duels, ça passe par là pour pouvoir remporter ce genre de matchs.

Ollivon : "Ne pas se laisser griser"

Comment avez-vous trouvé le groupe pendant la semaine ?

J’ai ressenti la volonté d’être performant, de bien se préparer toute la semaine avec l’ensemble des joueurs, l’ensemble du staff. Tout le monde se rend compte de l’événement qui nous attend demain. Il y a beaucoup d’envie, beaucoup de plaisir aussi de pouvoir jouer ces matchs-là. On s’entraîne dur et on se prépare chaque jour qui passe pour ces moments-là. Il y a de l’excitation et de l’envie qui ressortent de cette semaine.



Comment voyez-vous ce match ?

Je pense qu’il y aura beaucoup d’engagement, les phases de conquête vont être, comme d’habitude, essentielles. Il y aura beaucoup d’envie et d’énergie des deux côtés, c’est une certitude. Il y a de la qualité des deux côtés. Tout le monde voudra prendre l’ascendant dès le début du match. C’est difficile de se prononcer sur le match en lui-même, mais on est prêt pour ce gros combat.



Pensez-vous déjà à la suite, et au match contre l’Ecosse ?

On est là pour gagner, on va faire les choses dans l’ordre, c’est primordial. On ne va pas se laisser griser, penser à autre chose que la gagne. On va être précis et surtout mettre les choses dans l’ordre.