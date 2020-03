XV de France : Ollivon, Fickou, Alldritt... Les réactions après l'Ecosse

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇫🇷 De la 4ème série au Tournoi des #SixNations, au rugby il y a toujours un vainqueur, un vaincu et du respect.



Fickou : « Ce n'est pas un coup d'arrêt »



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇫🇷 C’était un match difficile pour nos Bleus mais la victoire dans le Tournoi est toujours possible ! Rendez-vous contre l’Irlande samedi prochain !#NeFaisonsXV #XVdeFrance #ECOFRA pic.twitter.com/pSxgqLc3rv

« Chacun a fait sa petite erreur et c'est vrai que sur un match international, cumulé, à la fin ça fait beaucoup. Les Écossais ont sorti un beau match, ils se sont nourris de nos erreurs. Ça fait partie de notre construction, on était sur une bonne dynamique, on a cassé cette dynamique mais voilà c'est à nous de nous remettre au boulot, ça va être une nouvelle étape pour cette jeune équipe, de rebondir et de ne pas sombrer. »« On a besoin de se rappeler de ce moment-là. Depuis le début, on dit que l'on va rester ensemble quoi qu'il arrive. On va assumer avec le groupe et on va travailler. Je ne crois pas à la chance ou à la malchance. Aujourd'hui, il nous a manqué pas mal de choses, pas mal d'ingrédients. On va vite penser à la suite. »« C'est frustrant. Il n'y a pas de raisons particulière, c'est une accumulation d'erreurs, ce n'était pas notre jour, on n'a pas été agressif, ils l'ont été beaucoup plus, il y a tout qui s'enchaîne, beaucoup de pénalités, un carton rouge qui nous fait mal aussi, des en-avant, des ballons grattés... On n'a pas été au niveau ce soir et c'est largement mérité pour eux. Ce n'est pas un coup d'arrêt, c'est un échec, ça c'est sûr. Il faut se construire et progresser encore. Il ne faut pas croire que tout allait être rose tout le temps. On savait que tôt ou tard ça allait arriver. On n'a pas montré un beau visage. »« Il ne faut pas se chercher des excuses. On a déjoué aujourd’hui. On va garder la tête haute et passer à autre chose. Il faut se servir de ça pour continuer à construire. On va repartir au travail encore plus pour bien terminer ce tournoi. Ça va être une semaine dure mais très importante pour montrer un autre visage. Il y a des points positifs sur ce match et il faut s’en servir aussi. On va continuer à grandir tous ensemble. Aujourd’hui c’est tous ensemble que l’on perd. Il reste un match important avec peut-être quelque chose de beau à aller chercher au bout. »Sources : AFP, France.tv Sport, FFR