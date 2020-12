XV de France : Ntamack manquera le début du Tournoi

December 30, 2020 16:00 Opéré d'une double fracture de la mâchoire, Romain Ntamack sera absent entre six et huit semaines. L'ouvreur du XV de France est d'ores et déjà certain de manquer le premier match du Tournoi, contre l'Italie. Et très probablement le deuxième également, en Irlande.