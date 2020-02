XV de France : Les Bleus sans Virimi Vakatawa pour affronter l'Italie

Coup dur pour le XV de France. A trois jours du match face à l’Italie au Stade de France, le trois-quarts centre du Racing 92 Virimi Vakatawa est contraint de déclarer forfait pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Touché au triceps en tout début de match lors du succès tricolore face à l’Angleterre ce dimanche, le joueur d’origine fidjienne avait pu tenir sa place sur la pelouse jusqu’aux derniers instants de la rencontre avant de céder sa place au jeune Arthur Vincent. Virimi Vakatawa a ensuite été mis au repos tout au long de la semaine par le staff du XV de France mais, face à un rétablissement qui prend plus de temps, le Racingman est contraint de déclarer forfait pour le duel face à la Squadra Azzurra.

Première titularisation pour Arthur Vincent ?

Face à cette absence d’un élément important de la ligne d’attaque tricolore, Fabien Galthié et son staff pourraient être tentés de continuer sur la lancée du match face à l’Angleterre. Dans ce cas, le centre montpelliérain Arthur Vincent est en lice pour une deuxième sélection sous le maillot du XV de France et une première titularisation. Le joueur de 20 ans formerait alors la paire de centre avec Gaël Fickou alors que Vincent Rattez et Teddy Thomas seraient toujours placés sur les ailes devant Anthony Bouthier, convaincant dans le rôle d’arrière face au XV de la Rose. Des choix qui devraient être confirmés lors de l’annonce du XV de départ par Fabien Galthié ce vendredi sur les coups de 14h00, à deux jours de la rencontre disputée au Stade de France. Virimi Vakatawa devrait être remis pour le déplacement au pays de Galles, prévu le 22 février prochain.