XV de France : les Bleus joueront un match du Six Nations 2024 à Pierre-Mauroy

Le XV de France va devoir jouer son tournoi des Six Nations 2024 loin du Stade de France puisque l'enceinte dionysienne sera en travaux en vue des Jeux Olympiques. De ce fait, les joueurs de Fabien Galthié, qui accueilleront trois matchs lors du prochain Six Nations, devront évoluer dans d'autres enceintes et un match vient d'être fixé du côté du stade Pierre-Mauroy de Lille. Au sein de l'enceinte où joue d'habitude le LOSC en Ligue 1, le XV de France va s'installer le temps d'une rencontre, comme dévoilé par France Bleu Nord.

France Bleu Nord indique que le XV de France va accueillir soit France-Irlande (le vendredi 2 février), soit France-Italie (dimanche 25 février). Le média rapporte également que le Crunch face à l'Angleterre devrait avoir lieu au stade Vélodrome, ce qui devrait promettre un gros match dans une enceinte bouillante et qui avait accueilli la finale de la Champions Cup en 2022. Pour rappel, le stade Pierre-Mauroy va accueillir durant la Coupe du monde cinq rencontres de la compétition. Notamment le France-Uruguay devant avoir lieu le 14 septembre. En revanche, il n'y aura pas de fan zone avec écran géant au sein de la métropole pour le match du Six Nations, les exigences du préfet du Nord étant trop coûteuses.