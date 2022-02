XV de France: les Bleus avec Dupont et Ntamack contre l'Italie

Les Bleus débuteront leur campagne avec treize des quinze vainqueurs des All Blacks (40-25) en novembre, dont une charnière 100% toulousaine formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack, également testés positifs pendant la préparation. Le troisième ligne de l'UBB Cameron Woki débute en deuxième ligne, comme contre la Nouvelle-Zélande, tandis que Dylan Cretin est aligné aux côtés d'Anthony Jelonch et Gregory Alldritt.

"Je me sens bien, j'ai eu quelques petits symptômes mercredi. Je me suis mis à l'isolement mercredi, on avait été testés le matin, j'étais négatif. J'ai eu des symptômes en fin de journée, je suis allé voir le médecin: j'ai été testé à nouveau. J'étais à l'isolement et hier (jeudi, NDLR), on a eu confirmation avec un test PCR. On a respecté le protocole à la lettre", a confié Galthié à l'AFP. "Mercredi, on a annoncé l'équipe aux joueurs. Hier, c'était un jour off. Aujourd'hui, on remonte sur Paris... Mais tout est calé pour le match de dimanche: depuis que je suis isolé, je participe à toutes les réunions en visio ou en audio. Je regarde les images de l'entraînement, le staff prend le relais sous la conduite de Raphaël Ibanez. Dimanche, je serai à distance avec un téléphone et quelques échanges brefs, avant, après, à la mi-temps...", a-t-il ajouté.

L'équipe de France lance le Tournoi 2022 dimanche, face à l'Italie, qui n'a plus gagné de match dans la compétition depuis 2015. Les Bleus, eux, rêvent d'un premier Grand Chelem depuis 2010. Leurs adversaires écossais, irlandais, italiens, gallois et anglais les ont désignés comme les grands favoris du Tournoi, évoquant des "joueurs de classe mondiale", tels Antoine Dupont ou Romain Ntamack, des "résultats formidables", comme la victoire épique face aux All Blacks, ou bien un calendrier favorable, avec trois réceptions dont une probable "finale" contre l'Angleterre lors de la dernière journée.