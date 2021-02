XV de France : Le groupe de 31 remodelé avant d'affronter l'Ecosse

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Voici la liste des 31 joueurs convoqués à partir du 21 février pour préparer le match contre l'Écosse.

H. Kolingar, B. Pesenti et D. Aldegheri sont libérés tandis que J-B Gros, S. Rebbadj et D. Bamba sont sélectionnés pour rejoindre le groupe.#NeFaisonsXV #XVdeFrance



Gros, Rebbadj et Bamba de retour

Fabien Galthié ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Alors que le XV de France a remporté ses deux premiers matchs dans le cadre du Tournoi des 6 Nations 2021, le staff tricolore a décidé d’effectuer des modifications dans le groupe de 31 joueurs amené à préparer le match face à l’Ecosse. En effet, alors que les joueurs présents lors de la victoire en Irlande bénéficient de quelques jours de repos en famille, la Fédération Française de rugby a communiqué ce mercredi le groupe de 31 joueurs qui seront amenés à affronter l’Ecosse le 21 février prochain sur la pelouse du Stade de France. Si l’ossature ayant démarré la compétition reste bien présente, Fabien Galthié a décidé de faire trois changements dans le groupe convoqué ce dimanche au Centre National du Rugby à Marcoussis. Si l'entraîneur du XV de France a décidé de conserver des lignes arrières inchangées, les changements se concentrent sur le cinq de devant.Remis de ses blessures, le pilier polyvalent de Lyon Demba Bamba fait son retour en Bleu tout comme le pilier gauche de Toulon Jean-Baptiste Gros, qui était présent face à l’Italie mais avait dû renoncer au déplacement en Irlande. En deuxième ligne, le Toulonnais Swan Rebbadj est remis de l’abcès dentaire qui l’a privé de l’entame du Tournoi et retrouve le groupe. Des choix venant du staff du XV de France qui poussent ainsi trois joueurs vers la sortie. Entré en fin de match lors de la victoire en Irlande, le pilier gauche Hassane Kolingar quitte le groupe tout comme le pilier droit Dorian Aldegheri et le deuxième-ligne Baptiste Pesenti. Ces trois joueurs sont « libérés et mis à la disposition de leur club » en vue des prochaines échéances en Top 14. Des changements qui se concentrent sur les lignes avant mais, avec les retours prochains de Romain Ntamack et Virimi Vakatawa, la donne pourrait changer concernant les lignes arrières pour les duels face à l’Angleterre et le pays de Galles.