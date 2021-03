XV de France : Le groupe a bien préparé le match face à l'Angleterre pour Charles Ollivon

A la veille du déplacement à Twickenham, Charles Ollivon a brisé le silence. Le capitaine du XV de France s’est présenté face à la presse avant le « Crunch » face à l’Angleterre dans le cadre de la 4eme journée du Tournoi des 6 Nations. Une rencontre qui est la première depuis « l’affaire du cluster » qui a provoqué le report du duel face à l’Ecosse. Pour le troisième-ligne des Bleus, l’ambiance n’a pas changé par rapport à ce qu’elle était avant. « On était tous très heureux de se retrouver à Marcoussis en début de semaine. Il y a une bonne ambiance, comme d’habitude, a confié Charles Ollivon en conférence de presse. On a tous le sourire, le bonheur de se retrouver… On a attaqué la semaine avec un seul objectif : ce match de demain à Twickenham. » Le capitaine du XV de France a confirmé que le mot d’ordre était « prendre du plaisir et bien préparer la semaine pour pouvoir disputer les gros matchs ».

Ollivon : « L’ambiance, la confiance… tout est intact »

A la question de savoir si le groupe France a su repartir sur de bonnes bases après cette affaire, Charles Ollivon a assuré que le groupe n’était pas touché par tout cela. « Très franchement, on s’est retrouvés dimanche, on était tous très heureux, assure le joueur du RCT. On a de suite basculé sur la préparation de la rencontre. » Ajoutant que « la pression commence à monter », le capitaine des Bleus a assuré que « c’est une bonne chose après une semaine très studieuse ». Quant à l’ambiance et à la confiance au sein du groupe, la réponse est claire : « Tout est intact. La dynamique est la même qu’auparavant ».

Ollivon : « Nous aussi, on les respecte »

Alors que, avant la finale de l’Autumn Nations Cup, Eddie Jones n’avait pas été tendre vis-à-vis d’un XV de France remanié, qui a manqué de peu de l’emporter à Twickenham, Charles Ollivon a confirmé que « ça avait pu être source de motivation » pour les Bleus, mais il ajoute que le respect du XV de la Rose est présent. « Je n’ai pas tout suivi de ce qui a pu être dit récemment mais on sait très bien que l’Angleterre nous respecte. Nous aussi, on les respecte, tempère le capitaine des Bleus. L’Angleterre a remporté les deux dernières compétitions : on connaît le niveau, l’intensité et l’ampleur de la tâche qui nous attend. » Un match qui, face à une équipe d’Angleterre battue deux fois en trois matchs, sera à double tranchant.