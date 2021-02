XV de France : Joueurs et encadrement négatifs au coronavirus après de nouveaux tests

📢 Mise à jour sur la situation sanitaire #XVdeFrance

Un report du match contre l'Écosse ?

Le XV de France peut être soulagé. Ce mardi matin, le compte Twitter officiel de la Fédération française de rugby (FFR) a publié un nouveau (court) communiqué. Dans ce dernier, une mise à jour sur la situation sanitaire a été effectuée. Et les nouvelles sont bonnes : « Suite aux tests RT-PCR réalisés hier soir (ndlr : lundi dernier), l'ensemble des joueurs et de l'encadrement (ndlr : du XV de France) a été testé négatif à la Covid-19. Ces résultats concernent les membres de l'encadrement et les joueurs qui n'avaient pas été testés positifs. », suite aux nombreux tests positifs détectés, ces derniers jours, et aux nombreuses absences que cela a évidemment entrainé. Une nouvelle qui dénote clairement avec celles transmises les jours précédents. En effet, le groupe des Bleus, basé actuellement du côté de Marcoussis, n'a clairement pas été épargné par le coronavirus, depuis quelques jours désormais. Ce lundi, par exemple, c'est six nouveaux joueurs qui s'étaient ajoutés à la liste.Il s'agit du capitaine Charles Ollivon, mais également Brice Dulin, Romain Taofifenua, Cyril Baille ainsi que Peato Mauvaka mais aussi Baptiste Pesenti, qui venait pourtant d'être appelé. En tout, ce ne sont pas moins de onze joueurs qui ont d'ores et déjà déclaré forfait pour la prochaine rencontre contre l'Écosse.. Toutefois, une évolution est possible à ce niveau-là et cette rencontre pourrait même être reportée d'une semaine. En attendant, une décision définitive, quant à la date de ce duel, est attendue ce mercredi.